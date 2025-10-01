नौकर ने महिला मित्र के साथ मिलकर किया बड़ा कांड, 24 घंटे में खुला राज और दंग रह गए अफसर
दिल्ली के पीतमपुरा में एक नौकर ने अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर एक ई-कॉमर्स व्यापारी के घर से नकदी और सामान चुरा लिया। पुलिस ने शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने चोरी करना कबूल किया और बताया कि वे आसान तरीके से पैसा कमाना चाहते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के पीतमपुरा में एक घरेलू नौकर ने महिला मित्र के साथ मिलकर ई-कॉमर्स व्यापारी के घर से एक लाख 55 हजार रुपये नकद और लाखों का सामान चुरा लिया।
पुलिस ने पीड़ित कारोबारी की शिकायत के बाद 24 घंटे के अंदर ही आरोपित को महिला मित्र के साथ रोहिणी स्थित एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से चोरी किए चार मोबाइल फोन, आठ टैब, एक प्रिंटर और एक सूटकेस बरामद कर ली है। वहीं, चोरी की रकम बरामद के लिए पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 28 सितंबर को थाना मौर्य एन्क्लेव पुलिस को पीतमपुरा स्थित एमयू ब्लाक स्थित एक घर में चोरी की जानकारी मिली। सूचना पर पीड़ित प्रदीप सोनी के घर पहुंची पुलिस को पीड़ित ने बताया कि जब वह 28 सितंबर को शहर से बाहर थे, उनके वार्ड रोब से एक लाख 55 हजार रुपये नकद व अन्य सामान चोरी हो गए।
उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने घर पर नौकर मानस को छोड़कर गए थे। लेकिन वह भी घर से लापता मिला। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर एसएचओ मदन लाल मीणा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई।
वहीं, टीम ने जांच के दौरान पीड़ित के घर के आसपास के क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया। जिसके बाद आरोपितों की पहचान कर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नौकर मानस और उसकी महिला मित्र वर्षा को रोहिणी सेक्टर-24 स्थित होटल मून लाइट से पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल किया।
पुलिस को बताया कि उन्होंने आपसी षड्यंत्र रचकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने आसानी से पैसे कमाने और ऐशो-आराम की जिंदगी जीने के लिए अपराध का रास्ता अपनाया। शेष चोरी की रकम समेत अन्य सामान बरामदगी के लिए पुलिस संभावित संलिप्तता की जांच कर रही है।
