10 लाख की लूट की झूठी कहानी गढ़ना पड़ा महंगा, कैश कलेक्शन एजेंट के घर से रकम बरामद और उजागर हुआ सच

बाहरी दिल्ली में एक कैश कलेक्शन एजेंट ने 10 लाख रुपये की लूट की झूठी कहानी बनाई ताकि वह अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटा सके। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके घर से लूटी हुई रकम बरामद कर ली है। पूछताछ में उसने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उसने ऐसा किया।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में 10 लाख रुपये और सोने की चेन लूटने की झूठी कहानी गढ़ना एक कंपनी के कैश कलेक्शन एजेंट को काफी महंगा पड़ा। पुलिस को गुमराह करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

वहीं, पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी ने अपनी बेटी की शादी के लिए धन जुटाने के इरादे से लूट की झूठी कहानी रची थी। कंपनी के 10 लाख रुपये ग्राहक से लेने के बाद आरोपी ने अपने घर पर रुपये रख दिए, फिर लूट की झूठी कहानी गढ़ी।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान 54 वर्षीय गुरदेव सिंह के रूप में हुई है। जो तिलक मार्ग स्थित विष्णु गार्डन का रहने वाला है। आरोपी के घर से 10 लाख रुपये बरामद कर लिए गए। उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 29 सितंबर को थाना केशवपुरम में 10 लाख रुपये लूट की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल प्रेमबाड़ी पुल स्थित रेलवे ओवर ब्रिज पर पहुंची। जहां गुरदेव सिंह मिला। जिसने पुलिस को बताया कि वह इम्पेक्स कंपनी में कार्यरत है, जहां वह कैश कलेक्शन का काम करते हैं।

आरोपी ने बताया कि कंपनी के मालिक विरेन चोपड़ा ने उन्हें करोल बाग के एक ग्राहक से 10 लाख रुपये लेने के लिए भेजा था। वह 01:30 बजे करोल बाग जाकर एक ग्राहक से 10 लाख रुपये लेकर अपनी स्कूटी की डिक्की में रखी।