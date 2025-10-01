Language
    10 लाख की लूट की झूठी कहानी गढ़ना पड़ा महंगा, कैश कलेक्शन एजेंट के घर से रकम बरामद और उजागर हुआ सच

    By shamse alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    बाहरी दिल्ली में एक कैश कलेक्शन एजेंट ने 10 लाख रुपये की लूट की झूठी कहानी बनाई ताकि वह अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटा सके। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके घर से लूटी हुई रकम बरामद कर ली है। पूछताछ में उसने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उसने ऐसा किया।

    कैश कलेक्शन एजेंट ने 10 लाख रुपये लूट की रची झूठी कहानी।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में 10 लाख रुपये और सोने की चेन लूटने की झूठी कहानी गढ़ना एक कंपनी के कैश कलेक्शन एजेंट को काफी महंगा पड़ा। पुलिस को गुमराह करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    वहीं, पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी ने अपनी बेटी की शादी के लिए धन जुटाने के इरादे से लूट की झूठी कहानी रची थी। कंपनी के 10 लाख रुपये ग्राहक से लेने के बाद आरोपी ने अपने घर पर रुपये रख दिए, फिर लूट की झूठी कहानी गढ़ी।

    पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान 54 वर्षीय गुरदेव सिंह के रूप में हुई है। जो तिलक मार्ग स्थित विष्णु गार्डन का रहने वाला है। आरोपी के घर से 10 लाख रुपये बरामद कर लिए गए।

    उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 29 सितंबर को थाना केशवपुरम में 10 लाख रुपये लूट की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल प्रेमबाड़ी पुल स्थित रेलवे ओवर ब्रिज पर पहुंची। जहां गुरदेव सिंह मिला। जिसने पुलिस को बताया कि वह इम्पेक्स कंपनी में कार्यरत है, जहां वह कैश कलेक्शन का काम करते हैं।

    आरोपी ने बताया कि कंपनी के मालिक विरेन चोपड़ा ने उन्हें करोल बाग के एक ग्राहक से 10 लाख रुपये लेने के लिए भेजा था। वह 01:30 बजे करोल बाग जाकर एक ग्राहक से 10 लाख रुपये लेकर अपनी स्कूटी की डिक्की में रखी।

    गुरदेव ने पुलिस को बताया कि वापसी के दौरान मौर्या एन्क्लेव स्थित पीतमपुरा में कंपनी कार्यालय जाते समय 03:50 बजे रेलवे ओवर ब्रिज पर दो अज्ञात व्यक्ति स्कूटी के पीछे से टकरा गए, जिससे वह फिसल गई। जान से मारने की धमकी दी और नकद राशि व सोने की चेन जबरन छीन ली।

    पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लेकिन लूट की कहानी पर संदेह हुआ। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से जांच शुरू की। पता चला कि आरोपी के साथ कोई लूटपाट नहीं हुई है।

    आरोपी ने बताया कि अपनी बेटी की आगामी शादी के लिए धन जुटाने में वित्तीय कठिनाइयों के कारण उसने यह घटना रची। उसने यह भी बताया कि नकद राशि उसने अपने घर पर सुरक्षित रखी थी। इसके बाद आरोपी के घर से 10 लाख रुपये बरामद किए गए।