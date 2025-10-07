थप्पड़ का बदला लेने के लिए कर दी हत्या, बीच-बचाव में आने वालों को भी मारा चाकू; अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। राजपार्क थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात स्कूटी हटाने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच चाकूबाजी हो गई। जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए।

घायलों को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि सोमवार की रात करीब 10:34 बजे राज पार्क थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना के संबंध में एक पीसीआर काॅल प्राप्त हुई।

एसएचओ राज पार्क अपने कर्मचारियों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पाया कि झगड़े में तीन लोग घायल हो गए थे। उन्हें मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अस्पताल पहुंचने पर घायलों की पहचान 24 वर्षीय राहुल उर्फ कुक्कू, 57 वर्षीय राजेंद्र कुमार और 24 वर्षीय रितिक उर्फ हिमांशु के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान पता चला कि स्कूटी हटाने को लेकर राहुल और रितिक के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद रितिक ने राहुल को थप्पड़ मार दिया।