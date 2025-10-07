थप्पड़ का बदला लेने के लिए कर दी हत्या, बीच-बचाव में आने वालों को भी मारा चाकू; अस्पताल में भर्ती
दिल्ली के राज पार्क इलाके में स्कूटी हटाने को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया जिसमें चाकूबाजी हुई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक राहुल पहले भी हत्या के प्रयास में शामिल था।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। राजपार्क थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात स्कूटी हटाने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच चाकूबाजी हो गई। जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए।
घायलों को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि सोमवार की रात करीब 10:34 बजे राज पार्क थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना के संबंध में एक पीसीआर काॅल प्राप्त हुई।
एसएचओ राज पार्क अपने कर्मचारियों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पाया कि झगड़े में तीन लोग घायल हो गए थे। उन्हें मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के अस्पताल पहुंचने पर घायलों की पहचान 24 वर्षीय राहुल उर्फ कुक्कू, 57 वर्षीय राजेंद्र कुमार और 24 वर्षीय रितिक उर्फ हिमांशु के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान पता चला कि स्कूटी हटाने को लेकर राहुल और रितिक के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद रितिक ने राहुल को थप्पड़ मार दिया।
बाद में राहुल चाकू लेकर लौटा और रितिक के जांघों और कूल्हों पर चाकू मार दिए। जब राजेंद्र ने रितिक को बचाने के लिए बीच-बचाव करने आए, तो राहुल ने उन्हें भी चाकू मार दिया।
इसके बाद राजेंद्र के बेटे अश्वनी उर्फ बंटी, अरविंद उर्फ भीमा और कपिल मौके पर पहुंचे। इन्होंने राहुल को पकड़ लिया।
इन सभी ने राहुल से चाकू छीन लिया और उसी चाकू और डंडों से उस पर हमला कर दिया। इस वारदात में राहुल उर्फ कुक्कू की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि राजेंद्र कुमार और रितिक उर्फ हिमांशु का इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं।
पुलिस जांच में पता चला कि राहुल पहले भी हत्या और हत्या के प्रयास में शामिल रहा है। राज पार्क थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस मामले में फरार आरोपियों का भी पुलिस पता लगा रही है।
