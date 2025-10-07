दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के 10 ट्रांसजेंडर गिरफ्तार, भीख मांगने के साथ कर रहे थे ये काम

दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पश्चिम जिले में अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी ट्रांसजेंडरों को गिरफ्तार किया है। शालीमार बाग और महिंद्रा पार्क से पकड़े गए ये लोग भीख मांगने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे। जांच में उनके बांग्लादेशी होने का पता चला जिसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस ने उनके पास से पहचान पत्र और प्रतिबंधित ऐप्स वाले मोबाइल बरामद किए हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के प्रयास में, उत्तर-पश्चिम जिले के विदेशी प्रकोष्ठ ने तीन अलग-अलग जगहों से 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी ट्रांसजेंडर हैं और कई सालों से राजधानी में अवैध रूप से रह रहे थे।

इनमें से आठ को शालीमार बाग थाना क्षेत्र और दो को महिंद्रा पार्क थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। ये सभी दिन में चौराहों पर भीख मांगते और रात में आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त थे। इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और फिलहाल इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। जल्द ही इन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा।

उत्तर-पश्चिम जिले के डीसीपी भीष्म सिंह के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक हैदरपुर मेट्रो स्टेशन और महिंद्रा पार्क के नई सब्जी मंडी इलाके में रह रहे हैं। एसीपी राजीव कुमार और इंस्पेक्टर चैतन्य अभिजीत के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने मुखबिर की मदद से छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान, शालीमार बाग थाना क्षेत्र के हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास से आठ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और दो संदिग्धों को महिंद्रा पार्क के न्यू सब्जी मंडी इलाके से हिरासत में लिया गया। शुरुआती पूछताछ में, उन्होंने भारतीय नागरिक होने का दावा किया, लेकिन उनके दस्तावेजों, डिजिटल फुटप्रिंट्स, मोबाइल गैलरी और इंटरनेट मीडिया खातों की जांच से बांग्लादेश से उनके मजबूत संबंध सामने आए। गहन जांच से पता चला कि वे बांग्लादेशी नागरिक थे, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके मोबाइल फोन और इंस्टाग्राम अकाउंट से बांग्लादेश के विभिन्न स्थानों की तस्वीरें बरामद की गईं। उनके पास से बांग्लादेशी नागरिकता के राष्ट्रीय पहचान पत्र मिले।

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने महिला दिखने के लिए लिंग-पुष्टि सर्जरी करवाई थी। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए भारी मेकअप, साड़ी या सलवार सूट, झूठे बाल और स्त्री आभूषणों का इस्तेमाल किया। गिरफ्तार किए गए 10 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान मोहम्मद अनवर हुसैन उर्फ ​​रानी, ​​मोहम्मद ज़कारिया सिकदर, मोहम्मद अलामीन, तपोश बिस्वास, मोहम्मद मेहदी हसन सजल, मोहम्मद सैयद चौधरी, मोहम्मद पिंटू, सूरज हवलदार, मोहम्मद अलिफ होसन अकंदा सोजिब और मोहम्मद महाबुल अहमद के रूप में हुई।