दिल्ली में मोबाइल-लैपटॉप लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर आरोपी

दिल्ली पुलिस ने बाहरी-उत्तरी जिले में राहगीरों से मोबाइल और लैपटॉप लूटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। बवाना पुलिस ने तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिनकी पहचान सूरज राहुल और सुमित के रूप में हुई है। उन्होंने कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूली है। पुलिस ने चोरी के मोबाइल लैपटॉप और वाहन बरामद किए हैं।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली में बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो राह चलते लोगों से मोबाइल फोन व लैपटॉप को लूट लेते थे। गिरोह के तीन सदस्यों को बवाना थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 19 सितंबर को बदमाशों ने एक फैक्ट्री कर्मचारी से डीएसआइआइडीसी बवाना सेक्टर-1 में मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों ने मोबाइल फोन छीन लिया था।
पुलिस ने मामला दर्ज कर ग्रीन बेल्ट, सेक्टर-1,बवाना में छापेमारी कर तीन बदमाशों को पकड़ लिया। आरोपितों की पहचान सूरज उर्फ हरीश, राहुल और सुमित उर्फ बाबू के रूप में हुई।
वहीं, पूछताछ के दौरान, आरोपितों ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की बात कबूल की। आरोपितों से दो मोबाइल फोन, दो स्कूटी, एक केटीएम बाइक और एक एचपी लैपटाप बरामद की है।
मोबाइल फोन लूटने वाले एक बदमाश को भलस्वा डेरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि10 सितंबर को पीड़ित के के बयान पर मोबाइल फोन छीनने के संबंध में एफआइआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान, टीम ने कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जिसके बाद आरोपित रमजान उर्फ समीर को 27 सितंबर को गिरफ्तार किया गया।
आरोपित के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। पुलिस इससे पूछताछ कर अन्य आरोपितों का पता लगा रही है।
