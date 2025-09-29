Language
    कबाड़ के कारोबार की आड़ में गांजे की तस्करी, दिल्ली में गिरफ्तार हुए तस्कर के खुलेंगे बड़े राज

    By shamse alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:46 AM (IST)

    दिल्ली में कबाड़ के कारोबार की आड़ में गांजे की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बाहरी-उत्तरी जिला नारकोटिक्स की टीम ने आरोपी के पास से पांच किलो से अधिक गांजा जब्त किया। आरोपी नरेला का रहने वाला है और उसने गांजा अपनी स्कूटी की डिक्की में छिपा रखा था। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कबाड़ कारोबार के आड़ में करता था गांजे की तस्करी, पकड़ा गया

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली में कबाड़ के कारोबार के आड़ में गांजे की तस्करी करने वाले एक तस्कर को बाहरी-उत्तरी जिला नारकोटिक्स की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित से पांच किलो से अधिक गांजा जब्त किया है।

    बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि नरेला स्थित सेक्टर ए-6, पाकेट-5 में छापेमारी की गई। इंस्पेक्टर आनंद कुमार झा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान नरेला के पुनर्वास कालोनी निवासी मोहम्मद हनीफ के रूप में हुई। हनीफ के पास से गांजा बरादम हुआ। जिसे उसने अपनी टीवीएस एनटार्क स्कूटी की डिक्की में छिपा रखा था।

    नरेला पुलिस थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूछताछ कर पुलिस इसके अन्य साथियों का पता लगा रही है।