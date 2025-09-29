कबाड़ के कारोबार की आड़ में गांजे की तस्करी, दिल्ली में गिरफ्तार हुए तस्कर के खुलेंगे बड़े राज

दिल्ली में कबाड़ के कारोबार की आड़ में गांजे की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बाहरी-उत्तरी जिला नारकोटिक्स की टीम ने आरोपी के पास से पांच किलो से अधिक गांजा जब्त किया। आरोपी नरेला का रहने वाला है और उसने गांजा अपनी स्कूटी की डिक्की में छिपा रखा था। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली में कबाड़ के कारोबार के आड़ में गांजे की तस्करी करने वाले एक तस्कर को बाहरी-उत्तरी जिला नारकोटिक्स की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित से पांच किलो से अधिक गांजा जब्त किया है।

बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि नरेला स्थित सेक्टर ए-6, पाकेट-5 में छापेमारी की गई। इंस्पेक्टर आनंद कुमार झा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान नरेला के पुनर्वास कालोनी निवासी मोहम्मद हनीफ के रूप में हुई। हनीफ के पास से गांजा बरादम हुआ। जिसे उसने अपनी टीवीएस एनटार्क स्कूटी की डिक्की में छिपा रखा था।