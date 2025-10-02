Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में साइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन शातिर गिरफ्तार और 39 साइकिलें बरामद

    By shamse alam Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:29 AM (IST)

    दिल्ली के बुध विहार इलाके में पुलिस ने साइकिल चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दो चोरों और एक खरीददार को गिरफ्तार कर उनके पास से 39 चोरी की साइकिलें बरामद की हैं। आरोपियों की पहचान अनिल उर्फ पिल्लू राजू उर्फ राजा और इंतजार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बुध विहार पुलिस ने चोरों से 39 साइकलें की बरामद। सौ दिल्ली पुलिस

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बुध विहार थाना पुलिस ने ऐसे दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो साइकलों की चोरी कर बेच देते थे। पुलिस ने चोरी की साइकिल खरीदने वाले एक आरोपित को भी पकड़ा है। इन सभी के पास से पुलिस ने 39 साइकलें बरामद की हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके अन्य साथियों का भी पता लगा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि 30 सितंबर को थाना बुध विहार प्रभारी इंस्पेक्टर करुणा सागर के नेतृत्व में एक टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। गश्त के दौरान टीम ने रोहिणी सेक्टर-23 स्थित छठ पूजा पार्क के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा।

    जिनकी पहचान अनिल उर्फ पिल्लू और राजू उर्फ राजा के रूप में हुई है। इनसे पूछताछ करने पर वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उनकी तलाशी लेने पर इनके कब्जे से एक कटर बरामद किया गया।

    आगे की पूछताछ के दौरान आरोपित ने सुल्तानपुरी में अपने ठिकाने की बात कबूल की और उनकी निशानदेही पर 39 चोरी की साइकिलें बरामद की गईं। निरंतर पूछताछ के दौरान, चोरी की साइकिलों के प्राप्तकर्ता इंतजार का पता चला।

    उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके अन्य साथियों का भी पता लगा रही है। साथ ही यह जानने की कोशिश कर ही है कि इन्होंने पहले कब और कहां चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है।