दिल्ली में साइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन शातिर गिरफ्तार और 39 साइकिलें बरामद

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बुध विहार थाना पुलिस ने ऐसे दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो साइकलों की चोरी कर बेच देते थे। पुलिस ने चोरी की साइकिल खरीदने वाले एक आरोपित को भी पकड़ा है। इन सभी के पास से पुलिस ने 39 साइकलें बरामद की हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके अन्य साथियों का भी पता लगा रही है।

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि 30 सितंबर को थाना बुध विहार प्रभारी इंस्पेक्टर करुणा सागर के नेतृत्व में एक टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। गश्त के दौरान टीम ने रोहिणी सेक्टर-23 स्थित छठ पूजा पार्क के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा।

जिनकी पहचान अनिल उर्फ पिल्लू और राजू उर्फ राजा के रूप में हुई है। इनसे पूछताछ करने पर वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उनकी तलाशी लेने पर इनके कब्जे से एक कटर बरामद किया गया।

आगे की पूछताछ के दौरान आरोपित ने सुल्तानपुरी में अपने ठिकाने की बात कबूल की और उनकी निशानदेही पर 39 चोरी की साइकिलें बरामद की गईं। निरंतर पूछताछ के दौरान, चोरी की साइकिलों के प्राप्तकर्ता इंतजार का पता चला।

उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके अन्य साथियों का भी पता लगा रही है। साथ ही यह जानने की कोशिश कर ही है कि इन्होंने पहले कब और कहां चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है।