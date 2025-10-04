वीडियो वायरल न होता तो कार्रवाई तक नहीं होती, MCD ने चार टीचर्स और प्रिंसिपल को किया निलंबित

दिल्ली के मंगोलपुरी एमसीडी स्कूल में शिक्षकों द्वारा कक्षा में शराब और सिगरेट पीने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने पर एमसीडी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार शिक्षकों और प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया। मामले को दबाने के आरोप में दो अधिकारियों का तबादला भी हुआ है। एमसीडी अब स्कूलों में सीसीटीवी से निगरानी रखेगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करेगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी स्कूल की कक्षा में नशा और अश्लील हरकत करने वाले चार शिक्षकों और प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले को छिपाने और कोई कार्रवाई न करने को लेकर दो उच्च अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया गया है। मामला मंगोलपुरी स्थित एमसीडी स्कूल है। जहां कुछ शिक्षकों के कक्षा में बैठकर शराब पीने और सिगरेट पीने के वीडियो वायरल हो रहे थे। इतना ही नहीं इन्ही में कुछ शिक्षक अश्लील हरकत भी करते हुए दिख रहे थे। जिसके बाद एमसीडी के सतर्कता विभाग ने मामले की जांच कर निलंबन के आदेश जारी किए हैं।

एमसीडी के शिक्षा समिति के चेयरमैन योगेश वर्मा ने बताया कि उनके संज्ञान में यह मामला आया था। इसके बाद निगमायुक्त को उन्होंने 26 सितंबर को इसकी लिखित शिकायत की थी। इसके बाद शिकायत पर सतर्कता विभाग की जांच में इन सभी शिक्षकों और अधिकारियों से जवाब मांगा गया था। जवाब संतोषजनक न मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि निलंबित होने वाले में चार शिक्षक और एक स्कूल प्रिंसिपल शामिल है। इसके साथ ही मामले के संज्ञान में आने के बाद भी कोई कार्रवाई न करने पर संबंधित रोहिणी जोन के अतिरिक्त निदेशक और स्कूल निरीक्षक का भी स्थांतरण किया गया है।