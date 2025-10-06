कहां हैं दिल्ली सरकार की एंटी स्माॅग गन? दिवाली से पहले दिल्लीवालों की सांसों पर संकट
दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों में पीडब्ल्यूडी की एंटी स्मॉग गन योजना में देरी हो रही है। मई में आदेश के बावजूद टेंडर प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है जिससे दिवाली तक तैनाती में संदेह है। मुख्यमंत्री की धूल नियंत्रण योजना के तहत एंटी-स्मॉग गन और पानी के टैंकर लगने थे लेकिन पीडब्ल्यूडी की सुस्ती से प्रदूषण नियंत्रण के दावों पर सवाल उठ रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार प्रदूषण से जंग का दावा तो कर रही है, लेकिन यह पूरा होता नहीं दिख रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मई में जारी आदेश के बावजूद अब तक लोक निर्माण विभाग (PWD) ने एंटी स्मॉग गन के लिए टेंडर प्रक्रिया तक पूरी नहीं की है।
अब जाकर विभाग की अलग-अलग डिवीजन की ओर से टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है। कुछ डिवीजन द्वारा अभी तक टेंडर भी जारी नहीं किए गए हैं।
यानी दीवाली और जिस समय पंजाब में सर्वाधिक पराली जलती है उन दिनों में भी विभाग अपने इलाके की सड़कों पर एंटी स्माॅग तैनात नहीं कर सकेगा।
यहां बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने गत 20 मई को ही एक व्यापक धूल नियंत्रण योजना को मंजूरी दे दी थी।
इस योजना के तहत इस बार एंटी-स्माॅग गन के साथ 250 पानी के स्प्रिंकलर वाले ट्रक लगाए जाने हैं , साथ ही पानी के 18 टैंकर भी लगाए जाएंगे।
इस घोषणा को हुए भी चार माह बीत चुके हैं मगर अभी तक पीडब्ल्यूडी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। अब इस माह से टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है।
ऐसे में साफ जाहिर हाेता है कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए जिस तरीके से बातें होती हैं उस तरह से पीडब्ल्यूडी काम करने के लिए गंभीर नहीं दिख रहा है।
अब प्रदूषण का समय सिर पर है। 15 अक्टूबर से बडे़ स्तर पर पड़ाेसी राज्याें में जलने वाली पराली के धुएं से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाता है।
मगर अभी तक पीडब्ल्यूडी एंटी स्मॉग गन के लिए टेंडर प्रक्रिया में ही उलझा हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने अब अक्टूबर से फरवरी तक पांच माह के लिए ये एंटी स्माॅग गन किराये पर लेने के लिए टेंडर जारी किए हैं।
जिसके अनुसार पीडब्ल्यूडी के दक्षिणी रोड डिवीजन ने छह अक्टूबर को हाइड्रोलिक ऑपरेटेड ट्रक एंटी स्माॅग गन किराये पर लेने के लिए टेंडर जारी किया है।
ये टेंडर 13 अक्टूबर को खुलेंगे। इस कार्य पर दो करोड 31 लाख 20 हजार 516 रुपये अनुमानित लागत रखी गई है।
पीडब्ल्यूडी की मेंटेनेंस डिवीजन-12 ने अलग-अलग ट्रक के साथ पांच एंटी स्माॅग गन के लिए चार अक्टूबर को टेंडर जारी किए हैं जो 13 अक्टूबर को खुलेंगे। इन पर एक करोड़ 22 लाख एक हजार 436 रुपये खर्च होंंगे।
इसी तरह 27 सितंबर से लेकर छह अक्टूबर तक पीडब्ल्यूडी की अलग अलग डिवीजन द्वारा एंट्री स्माॅग गन और पानी का छिड़काव वाले ट्रक किराये पर लेने के लिए टेंडर जारी किए हैं। अधिकतर टेंडर को खोलने की तारीख 13 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है।
यह बात सही है कि जब एंटी स्माग गन लगाने के बारे में सरकार ने मई में फैसला ले लिया था तो इतनी देरी से टेंडर जारी क्यों किए जा रहे हैं, इन्हें समय से जारी कर लिया जाना चाहिए था जिसमें एंटी स्माग गन वाले ट्रक शुरू किए जाने की निर्धारित तारीख का प्रविधान कर दिया जाता।
- बृजपाल सिंह, पूर्व वरिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग
यह भी पढ़ें- 'करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल...', दिल्ली में पटाखे फोड़ने को लेकर SC जाएगी रेखा सरकार
पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा एंटी स्मॉग गन आदि लगाने के लिए जाे टेंडर जारी किए जा रहे हैं। इनके तहत 15 से 16 अक्टूबर तक एंटी स्मॉग गन वाले ट्रक सड़कों पर उतार दिए जाएंगे।
इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकार से विशेष से अनुमति ली गई है और टेंडर प्रक्रिया काे कम समय में पूरा किया जाएगा। अधिकारी ने कहा विभाग प्रदूषण रोकने के लिए पूरी तरह से गंभीर है।
यह भी पढ़ें- Climate Action Plan: 2010 से 2025 तक इंतजार ही इंतजार, दिल्ली को अब भी नहीं मिला परफेक्ट क्लाइमेट प्लान
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।