'करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल...', दिल्ली में पटाखे फोड़ने को लेकर SC जाएगी रेखा सरकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्‍ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से लिखित आग्रह करेगी।

उन्‍होंने कहा कि दीवाली भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है, दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है।

दिल्लीवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, दिल्ली सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह निवेदन करेगी कि इस दीपावली पर प्रमाणित ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए। सरकार का मानना है कि जनभावनाओं और पर्यावरण संरक्षण, दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है।… pic.twitter.com/JsATbSb1ey — Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 6, 2025

प्रमाणित ग्रीन पटाखों को त्योहार के दौरान जलाने की अनुमति दी जाए। हमारी सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए कानून और पर्यावरण दोनों का संतुलन बनाए रखने की पक्षधर है।