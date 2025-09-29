नंद नगरी के पास छह लेन का फ्लाईओवर चालू, CM रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन; दिल्लीवासियों की राह होगी आसान

पूर्वी दिल्ली में नंद नगरी से गगन सिनेमा चौक के बीच नया फ्लाईओवर खोला गया। इस फ्लाईओवर के बनने से इलाके में जाम कम होगा और यातायात सुगम होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। फ्लाईओवर के निर्माण में देरी हुई जिससे लागत बढ़ गई।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। वजीराबाद रोड पर नंद नगरी से गगन सिनेमा चौक के बीच बना छह लेन का फ्लाईओवर रविवार को लोगों के लिए खोल दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट के साथ इसका उद्घाटन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस फ्लाईओवर के शुरू होने से नंद नगरी और गगन सिनेमा जंक्शन पर यातायात का दबाव कम होगा और क्षेत्र में आवागमन और सुगम होगा। यह फ्लाईओवर 180 करोड़ रुपये की लगात से बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि इसकी वजह से जाम खत्म होने के साथ प्रति वर्ष 856.41 टन कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। इतना कार्बन कम करने के लिए 35 हजार पेड़ों की जररूत होती।

सिग्नल-फ्री हुए नंद नगरी और गगन सिनेमा चौराहे इसके बनने से नंद नगरी और गगन सिनेमा चौराहे सिग्नल-फ्री हो जाएंगे। यहां पर यातायात नियंत्रित करने के लिए यू-टर्न बनाए गए हैं। इसके साथ ही आइजीएल सीएनजी पंप और नंद नगरी के पास मीडियन रोड को बंद कर दिया गया है। उसकी जगह दो बैक-टू-बैक यू-टर्न आवागन के लिए बनाए गए हैं। इससे जाम नहीं लगेगा।

आठ लाख रुपये का ईंधन बचेगा यह दावा किया गया है कि इस फ्लाईओवर के खुलने से जाम न लगने के कारण प्रतिदिन लगभग 8.06 लाख रुपये के ईंधन की बचत होगी यात्री प्रतिदिन लगभग 14667 घंटे का कीमती समय बचा पाएंगे। इसके अलावा सड़क पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, जिससे 35 प्रतिशत बिजली की बचत होगी। वर्षा जल संचयन की सुविधा भी भारतीय सड़क कांग्रेस (आइआरसी) के प्रविधानों के अनुसार की गई है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

इसका निर्माण निर्धारित समय से 14 माह की देरी से पूरा हुआ है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया कि 27 पेड़ों को हटाने की अनुमति न मिलने से देरी हुई, बाद में इन पेड़ों को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया गया, जब काम पूरा कराया गया। बता दें कि इस देरी की वजह से फ्लाईओवर की लागत 29 करोड़ रुपये बढ़ गई।