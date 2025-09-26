Language
    कारोबारी से रंगदारी की मांग करने वाले काला जठेड़ी गिरोह के तीन बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:15 AM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी के एक व्यापारी से रंगदारी मांगने के आरोप में काला जठेड़ी गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से हथियार और दो स्कूटर बरामद किए। आरोपियों में गुरप्रीत सिंह उर्फ अमित चंडोक भी शामिल है जिस पर पहले से ही 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार इस गिरफ्तारी से गिरोह को बड़ा झटका लगा है।

    काला जठेड़ी गिरोह के तीन बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। हरिनगर थाना पुलिस ने जनकपुरी इलाके में एक कारोबारी से रंगदारी मांगे जाने से जुड़े मामले में कुख्यात काला जठेड़ी गिरोह के तीन सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से पुलिस ने दो पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, दो स्कूटी और अन्य सामग्री बरामद की है। पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त दराडे शरद भास्कर ने बताया कि इस गिरफ्तारी से काला जठेडी गिरोह की कमर तोड़ने में बड़ी सफलता मिली है।

    पुलिस को 18 सितंबर को सूचना मिली थी कि जनकपुरी के एक कारोबारी को धमकियां दी जा रही हैं। इसके आधार पर हरिनगर थाने में रंगदारी का मामला दर्ज किया गया। तुरंत कार्रवाई करते हुए एसीपी नीरज टोकस की देखरेख व थाना प्रभारी इंस्पेक्टर आशु गिरोत्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम में सब-इंस्पेक्टर ऋित्विक, हेड कांस्टेबल नीरज दीक्षित, दिनेश, कांस्टेबल पवन और अमित शामिल थे।

    पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और सूत्रों से मिली सूचनाओं का सहारा लेते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान तीनों आरोपियों को धर दबोचा गया। बरामद सामान में अपराध के समय पहने गए कपड़े और लक्षित दुकान मालिक का विजिटिंग कार्ड भी शामिल है।

    गिरफ्तार आरोपितों में गुरप्रीत सिंह उर्फ अमित चंडोक, गुरप्रीत उर्फ मन्नी व गुरजीत सिंह शामिल है। गुरप्रीत सिंह उर्फ अमित चंडोक पर 18 से अधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है। इसमें झपटमारी, डकैती, हत्या का प्रयास और उगाही जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। गुरप्रीत उर्फ मन्नी पर चार से अधिक उगाही और हत्या के प्रयास के मामलों में लिप्त होने का आरोप है।