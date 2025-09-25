Language
    भारत मंडपम के पास पिस्टल दिखाकर एक करोड़ की कीमत के आभूषण लूटे, जांच में जुटी पुलिस

    By mohammed saqib Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:15 AM (IST)

    नई दिल्ली में भारत मंडपम के पास दिनदहाड़े बदमाशों ने स्कूटी सवार दो कर्मचारियों से एक करोड़ के आभूषण लूट लिए। चांदनी चौक से जंगपुरा जा रहे ज्वेलरी कारोबारी के कर्मचारियों को पिस्टल दिखाकर लूटा गया। तिलक मार्ग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है।

    भारत मंडपम के पास पिस्टल दिखाकर एक करोड़ की कीमत के आभूषण लूटे।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील माने जाने वाले भारत मंडपम के पास बुधवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने स्कूटी सवार दो व्यक्तियों से पिस्टल दिखाकर एक करोड़ की कीमत के सोने व चांदी के आभूषण लूट लिए।

    दोनों जंगपुरा के ज्वेलरी कारोबारी के कर्मचारी हैं और चांदनी चौक से जंगपुरा स्थित ज्वेलरी शोरूम में आभूषण लेकर जा रहे थे। घटना से घबराए पीड़ितों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची तिलक मार्ग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बदमाशों की तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं।

    जानकारी के मुताबिक, यूपी बुलंदशहर के शिवम कुमार यादव अपने सहयोगी राघव यादव के साथ स्कूटी पर चांदनी चौक से आभूषण लेकर जंगपुरा की ओर जा रहे थे। शाम करीब 4:50 मिनट पर जैसे ही दोनों भारत मंडपम के पास पहुंचे, तभी अपाचे बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने ओवरटेक करते हुए उन्हें रोक लिया।

    जब तक दोनों कुछ समझ पाते बदमाशों ने पिस्टल निकालकर दोनों को धमकाया और आभूषण से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए। पीड़ितों ने दावा किया कि लूटे गए बैग में एक कराेड़ की कीमत के सोने व चांदी के आभूषण थे। वारदात को अंजाम देकर आरोपित मौके से भाग निकले।

    घटना की सूचना मिलते ही शिवम ने पुलिस कंट्रोल रूम को काल किया। खबर मिलते ही तिलक मार्ग थाने की पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ितों से पूछताछ की। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कराई, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।

    नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल सहित पुलिस की कई टीमें लगातार काम कर रही हैं और आरोपितों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने दोनों पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए हैं। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या बदमाशों ने पहले से पीड़ितों का पीछा किया था या मौके पर अचानक लूट की साजिश रची।

    वहीं पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं कर्मचारियों ने ही तो लूट की झूठी कहानी नहीं गढ़ी हो। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।