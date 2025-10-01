रिश्वतखोरी के आरोपों से IRTS अधिकारी रवि मोहन शर्मा बरी, रेलवे स्टेशन के सुपरवाइजर को मिली जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने रिश्वतखोरी से जुड़े एक मामले में आईआरटीएस अधिकारी रवि मोहन शर्मा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।

अदालत ने फोन काॅल इंटरसेप्शन, बरामदगी और ट्रैप की प्रक्रिया समेत सभी साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और आईपीसी की धाराओं से बरी कर दिया।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि वर्ष 1997 बैच के आईआरटीएस अधिकारी व तत्कालीन निदेशक (ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन) रवि मोहन शर्मा ने रेलवे कोच किराये पर उपलब्ध कराने में मदद के एवज में पांच लाख रपये रिश्वत ली थी।

यह रिश्वत टूर ऑपरेटर कंपनी एमएस रेल टूर इंडिया एलएलपी और उसके साझेदार राजेश चंपकलाल जोधानी व कुमार वदीलाल शाह से ली गई बताई गई थी।

सीबीआई का आरोप था कि रिश्वत की राशि हवाला चैनल से लाई गई थी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि 22 अक्टूबर, 2014 को रवि मोहन शर्मा के दिल्ली आवास पर जाल बिछाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया।

रिश्वतखोरी मामले में आरोपी को मिली जमानत

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी विनीत कुमार उर्फ बिट्टू को 50 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानती पर नियमित जमानत दे दी।