दिल्लीवालों की सेहत के लिए जोखिम नहीं बनेगा Biomedical Waste, रेखा सरकार ने तय की तीन महीने की डेडलाइन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली को जल्द ही दो नए आधुनिक Biomedical Waste Treatment Plant मिलेंगे। सरकार ने राजधानी की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में लंबे समय से चली आ रही खामियों को दूर करने के प्रयासों के तहत निविदाओं के लिए तीन महीने की सख्त समयसीमा भी तय की है।

दिल्ली सरकार ने राजधानी की सेवा के लिए दो नए काॅमन बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं (सीबीडब्ल्यूटीएफ) का रास्ता साफ कर दिया है।

ये सुविधाएं निलोठी इकाई की जगह लेंगी और क्षेत्र एक (पूर्व, उत्तर पूर्व, शाहदरा) और क्षेत्र दो (पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, मध्य) में आधुनिक क्षमता लाएंगी।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने और तीन महीने के भीतर बोली मूल्यांकन, आवंटन और समझौते पर हस्ताक्षर पूरा करने का निर्देश दिया है।

निविदाएं 10 साल की अवधि के साथ बिल्ड-ऑन-ऑपरेट (बीओओ) माॅडल के तहत जारी की जाएंगी, जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) की तकनीकी निगरानी द्वारा समर्थित होंगी।

सिरसा के अनुसार, "यह 24x7 काम है, जिसमें स्पष्ट समय सीमाएं हैं, अल्पकालिक समाधानों की बजाय दीर्घकालिक समाधानों को चुना गया है, ताकि जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाई दें।"

उन्होंने आगे कहा कि शहर "आधारभूत ढांचे - क्षमता, कवरेज और अनुपालन - का पुनर्निर्माण कर रहा है ताकि जैव-चिकित्सा अपशिष्ट कभी भी दिल्ली के लिए वायु या स्वास्थ्य जोखिम न बने।"

अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय भूमि, तकनीक, रसद और क्षमता अंतराल पर व्यवहार्यता अध्ययन के बाद लिया गया है।

निलोठी संयंत्र के बार-बार विस्तार के कारण, सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से बंद करने और इसके स्थान पर दो आधुनिक संयंत्र लगाने का विकल्प चुना है। इससे क्षेत्रीय कवरेज मजबूत होगा और परिवहन संबंधी बाधाएं कम होंगी।

इस बीच, मंत्री ने डीपीसीसी को एक निविदा कैलेंडर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है। जिसमें पूर्व-बोली, प्रस्तुति, मूल्यांकन और पुरस्कार की निश्चित तिथियां हों, साथ ही सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए दैनिक प्रगति डैशबोर्ड भी हों।

बयान के अनुसार, दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्रतिदिन लगभग 40 मीट्रिक टन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि शहर में वर्तमान में केवल दो संयंत्र हैं, जबकि समान आबादी वाले पड़ोसी क्षेत्रों में इनकी संख्या अधिक है, जो विस्तार की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने बताया कि निविदाएं आवंटित होने के बाद नए संयंत्रों के शीघ्र ही चालू हो जाने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली की जैव-चिकित्सा अपशिष्ट चुनौती का एक टिकाऊ समाधान उपलब्ध होगा।

