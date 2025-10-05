पालम मेट्रो स्टेशन से विकासपुरी के बीच शुरू हुई बस सेवा, हर 10 मिनट के अंतराल पर मिलेगी बस

पालम मेट्रो स्टेशन से एक नई बस सेवा शुरू की गई है जो विकासपुरी एम ब्लॉक तक जाएगी। द्वारका और पालम के विधायकों ने संयुक्त रूप से इस सेवा का शुभारंभ किया। यह बस सेवा क्षेत्र के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है। परिवहन मंत्री के त्वरित हस्तक्षेप के बाद हर 10 मिनट में बसें उपलब्ध होंगी।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पालम मेट्रो स्टेशन से नई बस सेवा शुरू हुई है। नई बस सेवा मंगलापुरी बस टर्मिनल, कैलाशपुरी एक्सटेंशन, सागरपुर होते हुए विकासपुरी एम ब्लॉक तक जाएगी। द्वारका विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रद्युम्न राजपूत व पालम विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सोलंकी की मौजूदगी में नई बस सेवा का शुभारंभ किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि इस मार्ग पर सार्वजनिक बस सेवा शुरू की जाए। इस मांग को पूरा करने के लिए प्रदेश के परिवहन मंत्री डा. पंकज सिंह से मुलाकात की और नई बस सेवा शुरू करने का अनुरोध किया।

अच्छी बात यह रही कि मंत्री ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और अधिकारियों के साथ बैठक कर तकनीकी टीम को निरीक्षण के लिए भेजा। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद इस मार्ग पर बस सेवा शुरू करने के आदेश जारी किए गए। इस मार्ग पर प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर लोगों को बस मिलेगी। अब हमलाेग इस बस मार्ग को कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन तक विस्तारित करने के प्रयास में लगे हैं, जिससे और अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।