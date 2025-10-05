Language
    पालम मेट्रो स्टेशन से विकासपुरी के बीच शुरू हुई बस सेवा, हर 10 मिनट के अंतराल पर मिलेगी बस

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:49 PM (IST)

    पालम मेट्रो स्टेशन से एक नई बस सेवा शुरू की गई है जो विकासपुरी एम ब्लॉक तक जाएगी। द्वारका और पालम के विधायकों ने संयुक्त रूप से इस सेवा का शुभारंभ किया। यह बस सेवा क्षेत्र के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है। परिवहन मंत्री के त्वरित हस्तक्षेप के बाद हर 10 मिनट में बसें उपलब्ध होंगी।

    पालम मेट्रो स्टेशन से विकासपुरी के बीच बस सेवा हुई शुरू

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पालम मेट्रो स्टेशन से नई बस सेवा शुरू हुई है। नई बस सेवा मंगलापुरी बस टर्मिनल, कैलाशपुरी एक्सटेंशन, सागरपुर होते हुए विकासपुरी एम ब्लॉक तक जाएगी। द्वारका विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रद्युम्न राजपूत व पालम विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सोलंकी की मौजूदगी में नई बस सेवा का शुभारंभ किया गया।

    विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि इस मार्ग पर सार्वजनिक बस सेवा शुरू की जाए। इस मांग को पूरा करने के लिए प्रदेश के परिवहन मंत्री डा. पंकज सिंह से मुलाकात की और नई बस सेवा शुरू करने का अनुरोध किया।

    अच्छी बात यह रही कि मंत्री ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और अधिकारियों के साथ बैठक कर तकनीकी टीम को निरीक्षण के लिए भेजा। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद इस मार्ग पर बस सेवा शुरू करने के आदेश जारी किए गए। इस मार्ग पर प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर लोगों को बस मिलेगी। अब हमलाेग इस बस मार्ग को कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन तक विस्तारित करने के प्रयास में लगे हैं, जिससे और अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।

    हमें उम्मीद है कि इससे लोगों को अपनी दैनिक यात्रा में सुविधा होगी और क्षेत्र का विकास होगा। इस अवसर पर निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा, स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी व स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।