डीयू एनसीवेब में 2800 सीटें खाली, आज पंजीकरण का आखिरी मौका; विशेष कटऑफ 29 सितंबर को होगी जारी
दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) में बीए-बीकॉम की लगभग 2800 सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालय ने माप-अप राउंड शुरू किया है जिसके तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि आज है। विशेष कटऑफ 29 सितंबर को जारी होगी और दाखिले 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होंगे। फीस भरने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है। कई छात्राओं का दाखिला फीस न भरने के कारण रद्द हो गया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के नान कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) में दाखिला प्रक्रिया के बावजूद बीए और बीकॉम प्रोग्राम की लगभग 2800 सीटें खाली रह गई हैं। सीटें भरने के लिए विश्वविद्यालय ने माप अप राउंड की शुरुआत की है। इसके तहत शनिवार रात 11:59 बजे तक पंजीकरण किया जा सकेगा। इसके बाद कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।
एनसीवेब की निदेशक प्रो. गीता भट्ट ने बताया कि 29 सितम्बर को विशेष कटआफ जारी होगी और 30 सितम्बर से दो अक्टूबर तक छात्राएं दाखिला सुनिश्चित कर सकेंगी। केंद्रों द्वारा दाखिला तीन अक्टूबर तक अनुमोदित किया जाएगा और फीस भुगतान की अंतिम तिथि चार अक्टूबर तय की गई है।
जानकारी के मुताबिक, बड़ी संख्या में छात्राओं ने पहले पंजीकरण तो कराया था, लेकिन फीस न भर पाने या अन्य औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण उनका दाखिला अस्वीकार हो गया। अब ऐसी छात्राओं को भी प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया गया है। बीए प्रोग्राम में करीब 1000 सीटें खाली हैं, जिनमें अधिकांश ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस वर्ग की हैं, जबकि बीकाम प्रोग्राम में सभी श्रेणियों में दाखिले के अवसर उपलब्ध हैं।
