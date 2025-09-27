दिल्ली सरकार फाइव स्टार होटलों को करेगी सूचीबद्ध, सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बेहतर जगह की तलाश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार शहर के पांच सितारा होटलों को सूचीबद्ध करेगी ताकि वे राज्य स्तरीय समारोहों और मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के कार्यक्रमों सहित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के आयोजन स्थल के रूप में उपयोग कर सकें।

दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग ( जीएडी ) मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) और कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालयों की ओर से उच्च स्तरीय समारोहों के साथ-साथ राज्य स्तरीय समारोहों और कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

जीएडी के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पांंच सितारा होटलों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है और इसके लिए 16 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इच्छुक पांच सितारा होटलों के आवेदनों के पैनल में शामिल करने से पहले आवश्यक योग्यता की जांच की जाएगी।