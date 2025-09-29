‘नमो रन’ दौड़ नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में जन-आंदोलन, सेवा पखवाड़े पर बोलीं सीएम रेखा गुप्ता

Language
    By lokesh sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:02 AM (IST)

    नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की 75वीं वर्षगांठ पर नमो रन का आयोजन किया गया जिसमें 7500 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। यह दौड़ 15 स्थानों से शुरू होकर कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क पर समाप्त हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दौड़ विकसित भारत-विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने की दिशा में एक जन आंदोलन है।

    ‘नमो रन’दौड़ नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में जन-आंदोलन: सीएम रेखा गुप्ता

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 75वीं जन्मतिथि और सेवा पखवाड़े के अवसर पर रविवार को ‘नमो रन’ का आयोजन हुआ। 15 स्थानों से शुरू होकर कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क पर समाप्त हुई। इस दौड़ में 7,500 से अधिक बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। युवा शक्ति ने न केवल फिटनेस और खेल भावना बल्कि नए भारत और विकसित दिल्ली के निर्माण का सामूहिक संकल्प भी लिया।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘नमो रन’ ने साबित किया है कि दिल्ली का युवा वर्ग राष्ट्र निर्माण में पूरी ऊर्जा और दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह दौड़ सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत-विकसित दिल्ली’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक जनआंदोलन है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उनका जीवन युवाओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा कि यह देश उन्हीं का है और इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है।

    इस अवसर पर शिक्षा व ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ‘नमो रन’ सामूहिक संकल्प और जनभागीदारी का प्रतीक है। हजारों बच्चों और युवाओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि दिल्ली की जनता प्रधानमंत्री के विज़न को साकार करने के लिए एकजुट है। उन्होंने कहा कि जब युवा मेहनत, आत्मनिर्भरता और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, तो राष्ट्र का भविष्य निश्चित रूप से स्वर्णिम होता है।