कला सुनाएगी नदियों की अनकही दास्तां, दिल्ली में 25 सितंबर से शुरू हो रहा नदी उत्सव का छठा संस्करण

नदी उत्सव का छठा संस्करण 25 सितंबर से दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य नदियों के सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को उजागर करना है। उत्सव में यमुना नदी पर चर्चा फिल्म महोत्सव कला प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल उत्सव का उद्घाटन करेंगे।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जीवनदायिनी नदियों के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश लेकर नदी उत्सव का छठा संस्करण 25 सितंबर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आइजीएनसीए) में शुरू होने जा रहा है। यह तीन दिवसीय उत्सव के आयोयन का उद्देश्य भारतीय सभ्यता में नदियों के गहरे सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को उजागर करने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना और युवाओं को नदियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस उत्सव में यमुना नदी के अनछुए पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी।

आइजीएनसीए के जनपद सम्पदा विभाग के अध्यक्ष प्रो. के. अनिल कुमार और नदी उत्सव के संयोजक अभय मिश्र ने बताया कि 2018 में नासिक के गोदावरी तट से शुरू हुआ यह उत्सव आज एक विशिष्ट पहचान बना चुका है। मिश्र ने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी नदियों को भूलते जा रहे हैं, जबकि ये हमारी संस्कृति और जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। उत्सव का शुभागंभ बृहस्पतिवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल द्वारा किया जाएगा। इस उत्सव में ''रिवरस्केप डायनेमिक्स, चेंजेंस एंड कंटिन्युटी'' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। जिसमें 45 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र के कई विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। जो नदियों के बदलते स्वरूप और उनकी निरंतरता पर गहन मंथन करेंगे।