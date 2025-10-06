दिल्ली में एमबीबीएस छात्रा से पार्टी में दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार की हैवानियत
दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र की एमबीबीएस छात्रा ने दोस्त पर होटल में नशीला पदार्थ देकर शारीरिक शोषण करने और दो अन्य दोस्तों पर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। एक महीने तक उसे धमकाकर शोषण किया गया। पीड़िता ने 3 अक्टूबर को आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। राजधानी में एमबीबीएस छात्रा से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रोहिणी क्षेत्र के मेडिकल काॅलेज की छात्रा का आरोप है कि उसके दोस्त ने पार्टी के बहाने होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया और उसके दो दोस्तों ने वीडियो बनाया।
वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर एक महीने के दौरान कई बार दुष्कर्म किया गया। महीने भर बाद छात्रा ने आदर्श नगर थाना में तीन अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं और स्कूल समय से एक-दूसरे को जानते हैं।
आरोपी युवक मुखर्जी नगर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी के दो दोस्तों की भूमिका की जांच कर रही है।
उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला पुलिस के अंतर्गत आदर्श नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत में 18 वर्षीय छात्रा ने बताया कि वह रोहिणी क्षेत्र के मेडिकल काॅलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा है।
गत पांच सितंबर को उसे अमनप्रीत ने आदर्श नगर स्थित एक होटल में पार्टी के बहाने बुलाया। एमबीबीएस छात्रा ने बताया कि अमनप्रीत से उसकी दोस्ती थी, इसलिए उस पर भरोसा कर पार्टी में चली गई। होटल में उसके दो दोस्त भी थे।
इसी दौरान ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया। बेहोश होने के बाद आरोपी ने दुष्कर्म किया और दो अन्य ने वीडियो रिकार्डिंग की।
इसके बाद वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया और उससे बार-बार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 123 व 64 (1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
पुलिस ने आदर्श नगर के होटल का रिकार्ड अपने कब्जे ले लिया है। होटल के रिकार्ड में दोनों की पांच सितंबर रात साढ़े 11 बजे की एंट्री मिली है। दोनों ने अगली सुबह लगभग पौने 11 बजे चेक आउट किया।
बताया जाता है कि पुलिस को होटल की वीडियो रिकार्डिंग नहीं मिल पाई है। इस बारे में मेडिकल काॅलेज प्रशासन से संपर्क किया तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसे किसी मामले की जानकारी होने से इनकार किया है।
