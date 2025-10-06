Language
    दिल्ली के पूर्व ओबीसी चेयरमैन से 10 लाख की ठगी, गुजरात की दूध कंपनी के मैनेजर पर केस दर्ज

    By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:56 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पूर्व ओबीसी चेयरमैन से दस लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने गुजरात की एक दूध कंपनी के मैनेजर को दूध के लिए पैसे भेजे थे जिसके बाद मैनेजर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित को मामला दर्ज कराने के लिए तीन महीने तक पुलिस के चक्कर काटने पड़े।

    दिल्ली के पूर्व ओबीसी चेयरमैन से दस लाख रुपये की ठगी

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। भजनपुरा इलाके में दिल्ली के पूर्व ओबीसी चेयरमैन के साथ दस लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़ित ने गुजरात की एक दूध कंपनी के मैनेजर को दूध खरीदने के लिए पेमेंट की थी। वह रकम काे लेकर चंपत हो गया। भूपेंद्र सिंह मावी की शिकायत पर भजनपुरा थाना ने पांच अक्टूबर को ठगी का केस दर्ज किया है।

    पुलिस उस बैंक खाते की जांच-पड़ताल कर रही है, जिसमें रकम ट्रांसफर की गई है। आरोप केस दर्ज करवाने के लिए पीड़ित को तीन माह तक पुलिस के चक्कर काटने पड़े। भूपेंद्र सिंह मावी अपने परिवार के साथ यमुना विहार में रहते हैं। उनका सुंदर मिल्क प्रोडक्ट के नाम से कारोबार है।

    पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उन्हें दूध की जरूरत थी। उन्होंने गुजरात की एक दूध कंपनी से संपर्क किया। उन्हें कंपनी के मैनेजर राकेश कुमार का नंबर मिला। फोन पर दूध के रेट तय किए।

    आरोप है आरोपित ने पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए कंपनी का जीएसटी नंबर व एक चेक की फोटो भेजी और एडवांस के रूप में दस लाख रुपये मांगे। पीड़ित ने बैंक के जरिये आरोपित के द्वारा उपलब्ध करवाए गए बैंक खाते में गत 30 जून को दस लाख रुपये भेज दिए।

    आरोपित ने दावा किया कि कुछ दिनों में दूध का टैंकर गुजरात से उनके पास पहुंच जाएगा। जब टैंकर नहीं आया तो पीड़ित ने उसे फोन किया तो वह बहाने बनाने लगा। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने भजनपुरा थाने में जाकर लिखित शिकायत दी। अब जाकर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

