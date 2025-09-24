दिल्ली के मंथन सोमवंशी ने म्यूजिक इंडस्ट्री में मचाई धूम, 'विंटेज' से लेकर 'रूसे' तक से कर रहे धमाल
दिल्ली के गायक और गीतकार मंथन सोमवंशी अपनी रचनात्मकता से लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। उन्होंने रेनकंट्रे से पेशेवर शुरुआत की और विंटेज जैसे गानों से लोकप्रियता हासिल की। हाल ही में उनका गाना रूसे रिलीज हुआ जिसे भी खूब पसंद किया गया। अमौर जैसे गानों के साथ उन्होंने गुरुग्राम में लाइव शो किया जिसमें उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली स्थित गायक और गीतकार मंथन सोमवंशी के दीवानों की तादात दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष रेनकंट्रे पर अपनी परफॉर्मेंस देकर उन्होंने अपना पेशेवर दौर शुरू किया। उनकी पहली ही परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आई। इस साल इस युवा म्यूजीशियन ने दो सिंगल्स भी रिलीज करके म्यूजिक की दुनिया में जोरदार धमक दी है।
पहली प्रस्तुति से दिलों पर करने लगे राज
रचनात्मकता की दुनिया में दिल्लीवालों का हमेशा ही दबदबा रहा है। देश की राजधानी से निकले कई प्रतिभाशालियों ने दुनिया में अपना नाम कमाने के साथ ही दिल्ली का नाम रोशन किया है। अब इसी कड़ी में यहां एक युवा गायक और गीतकार ने जोरदार एंट्री की है। उनका नाम है मंथन सोमवंशी। मंथन ने बड़े ही कम समय में सीमित प्रस्तुतियां देकर ही लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया है।
हर मंच पर सराहे जा रहे दिल्ली के मंथन
पिछले कई सालों में म्यूजिक इंडस्ट्री को कई ऐसे नए टैलेंट मिले हैं, जिनकी आवाज से ऑडियंस को काफी राहत मिलती है। इन्हीं में शुमार हैं दिल्ली में रहने वाले सिंगर मंथ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2014 में गीत रेनकंट्रे से की थी, जो जुलाई के महीने में रिलीज हुआ था।
श्रोताओं को भाया 'विंटेज'
इसके बाद वह अपना गाना 'विंटेज' ऑडियंस के सामने लेकर हाजिर हुए। इन दोनों ही गानों को श्रोताओं से बड़ी सराहना मिली। अपने डेब्यू के साथ ही वह लाइमलाइट में आ गए। सिंगर मंथन सोमवंशी का हाल ही में नया गाना रूसे (Ruse) रिलीज हुआ था, उनके इस गाने को भी बेहद प्यार मिला है। इस साल 'एम2ए' और 'कैंसिल' जैसे कुछ और सिंगल्स भी रिलीज किए। उनके गानों को रेडियो वन इंटरनेशनल 94.3 ने भी मान्यता देते हुए अपनी प्ले लिस्ट में शामिल किया है।
'अमौर' गाकर दर्शकों का जीता दिल
हाल ही में गुरुग्राम में उन्होंने अपना एक शो किया। उन्होंने स्टेज पर अपने कार्यक्रम की शुरुआत ईपी 'अमौर' से की। उनका यह गाना इस साल की शुरू में रिलीज हुआ था। यह उनका तीसरा लाइव शो था, जो मार्च 2025 में बनारस लिट फेस्ट और कालिंगा लिट फेस्ट के बाद हुआ था। इस बीच उनके साथ मंच पर ड्रमर अंकित रावत, बतौर लीड गिटारिस्ट रॉकिन साशना, कीबोर्डिस्ट क्षौनिश गिरधर और बेसिस्ट के रूप में गंगमेई ने शानदार प्रस्तुति दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।