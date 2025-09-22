Language
    'पांच दिन के अंदर दो करोड़ चाहिए...' लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने वाॅट्सएप कॉल कर कारोबारी से मांगी रंगदारी

    By amit bhatia Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:36 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने एक व्यापारी से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। हैरी बॉक्सर नाम के एक व्यक्ति ने फोन करके धमकी दी और अनमोल बिश्नोई का संदेश बताया। पुलिस को शिकायत करने पर व्यापारी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित को पहले भी धमकी मिली थी।

    लारेंस बिश्नोई गैंग ने कारोबारी से मांगी दो करोड़ रुपये की रंगदारी।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। लाॅरेंस बिश्नोई गैंग ने ईस्ट ऑफ कैलाश में रहने वाले एक कारोबारी से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। कारोबारी के पास रंगदारी के लिए अलग-अलग समय पर तीन बार फोन आया।

    फोन करने वाले ने खुद को लाॅरेंस गैंग से हैरी बाॅक्सर बताया और कहा कि वह अनमोल बिश्नोई के कहने पर फोन कर रहा है।

    रकम नहीं देने और पुलिस को शिकायत देने पर कारोबारी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    अमर काॅलोनी थाने में दर्ज मामले के अनुसार पीड़ित अवलप्रीत ने बताया कि 29 अगस्त को उनके मोबाइल नंबर से वाॅट्सएप काॅल आई।

    फोन करने वाले ने खुद को लाॅरेंस बिश्नोई गैंग से हैरी बाॅक्सर बताया और पांच दिनों के अंदर दो करोड़ रुपये देने की मांग की।

    साथ ही उसने कहा कि यह संदेश अनमोल बिश्नोई की तरफ से है। पीड़ित के अनुसार उसने पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।

    अगले दिन पीड़ित को दोबारा दूसरे नंबर से वाॅट्सएप काल आई। फोन करने वाले ने खुद को लाॅरेंस बिश्नोई गिरोह से बताते हुए दो दिन के अंदर रुपये का इंतजाम करने की बात कही।

    पीड़ित ने पुलिस को बताया कि इन दोनों फोन काॅल से पहले भी उन्हें एक 26 जुलाई को एक फोन आया था। उस समय फोन करने वाले ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था।

    25 लाख रुपये की मांग की। रुपये न देने पर उनकी पत्नी की निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी दी। अमर काॅलोनी थाना पुलिस ने 19 सितंबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के जिन नंबरों से फोन आए हैं, वे सभी दूसरे देशों के नंबर हैं।

