Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Court: IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में लालू-राबड़ी को समन, आगामी चुनाव पर पड़ेगा गहरा असर

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:27 PM (IST)

    जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने पहले 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले में अदालत का फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट 13 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने के संबंध में राउज़ एवेन्यू विशेष अदालत 13 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बुधवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को उस तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला 29 मई के लिए सुरक्षित रख लिया था। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस फैसले का चुनाव परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

    इस मामले में कुल 14 आरोपी हैं। 13 अक्टूबर को अदालत तय करेगी कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या उन्हें बरी किया जाए।

    यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी होटल रखरखाव ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है।

    आरोप है कि दो होटलों के रखरखाव के ठेके विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली एक निजी फर्म सुजाता होटल्स को दिए गए थे। आरोप है कि यह ठेका लालू से जुड़ी एक बेनामी कंपनी के जरिए हासिल की गई तीन एकड़ कीमती जमीन के बदले में दिया गया था।