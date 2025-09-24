Delhi Court: IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में लालू-राबड़ी को समन, आगामी चुनाव पर पड़ेगा गहरा असर

जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने पहले 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले में अदालत का फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने के संबंध में राउज़ एवेन्यू विशेष अदालत 13 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बुधवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को उस तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया।

अदालत ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला 29 मई के लिए सुरक्षित रख लिया था। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस फैसले का चुनाव परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।