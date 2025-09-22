Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरी रील देखने के बजाय बाढ़ पीड़ित पंजाब के साथ खड़े हों; सीएम रेखा गुप्ता का केजरीवाल पर कटाक्ष

    By V K Shukla Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:14 PM (IST)

    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर उनके भाषणों पर ध्यान देने के बजाय पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। कहा कि वह उनके वीडियो देखने में समय बर्बाद न करें और पंजाब पर ध्यान केंद्रित करें। केजरीवाल पर शब्दों को तोड़मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया।

    prefferd source google
    Hero Image
    रेखा गुप्ता ने आप के संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा।

    सीएम ने सोमवार को कहा कि वह इंटरनेट मीडिया पर उनके भाषणों पर ध्यान देने के बजाय हाल में आई बाढ़ से जूझ रहे पंजाब के लोगों के साथ खड़े हों।

    मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक वीडियो क्लिप पोस्ट की थी, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री ईवीएम पर बात करती नजर आई थीं।

    हरि नगर बस डिपो के शिलान्यास समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने पूछे जाने पर कहा कि केजरीवाल से कहना चाहती हूं कि कृपया इंटरनेट मीडिया पर मेरे वीडियो, रील और इंटरव्यू देखने में कम समय लगाएं।

    आप मुझे निशाना बनाने के लिए उनमें से कुछ अंशों को काटने में ज्यादा रुचि रखते हैं। अगर आप ने यही ऊर्जा दिल्ली पर केंद्रित की होती तो आज दिल्ली के नागरिक इतने दुखी नहीं होते।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल ने एक राज्य की मुख्यमंत्री के शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। कहा कि केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि वह 11 साल तक मुख्यमंत्री रहे।

    मुख्यमंत्री ने केजरीवाल को सलाह दी कि अगर केजरीवाल के पास कोई काम नहीं है तो मैं उन्हें सलाह देती हूं कि मेरी रील देखने के बजाय पंजाब के लोगों की पीड़ा को कम करें, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी हूं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- CM रेखा गुप्ता के बयान पर आमने सामने AAP-BJP, केजरीवाल के पोस्ट से भड़के वीरेंद्र सचदेवा