मेरी रील देखने के बजाय बाढ़ पीड़ित पंजाब के साथ खड़े हों; सीएम रेखा गुप्ता का केजरीवाल पर कटाक्ष

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा।

सीएम ने सोमवार को कहा कि वह इंटरनेट मीडिया पर उनके भाषणों पर ध्यान देने के बजाय हाल में आई बाढ़ से जूझ रहे पंजाब के लोगों के साथ खड़े हों।

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक वीडियो क्लिप पोस्ट की थी, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री ईवीएम पर बात करती नजर आई थीं।

हरि नगर बस डिपो के शिलान्यास समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने पूछे जाने पर कहा कि केजरीवाल से कहना चाहती हूं कि कृपया इंटरनेट मीडिया पर मेरे वीडियो, रील और इंटरव्यू देखने में कम समय लगाएं।

आप मुझे निशाना बनाने के लिए उनमें से कुछ अंशों को काटने में ज्यादा रुचि रखते हैं। अगर आप ने यही ऊर्जा दिल्ली पर केंद्रित की होती तो आज दिल्ली के नागरिक इतने दुखी नहीं होते।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल ने एक राज्य की मुख्यमंत्री के शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। कहा कि केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि वह 11 साल तक मुख्यमंत्री रहे।

मुख्यमंत्री ने केजरीवाल को सलाह दी कि अगर केजरीवाल के पास कोई काम नहीं है तो मैं उन्हें सलाह देती हूं कि मेरी रील देखने के बजाय पंजाब के लोगों की पीड़ा को कम करें, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी हूं।