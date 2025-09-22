CM रेखा गुप्ता के बयान पर आमने सामने AAP-BJP, केजरीवाल के पोस्ट से भड़के वीरेंद्र सचदेवा
दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक बयान को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा में ठन गई है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने स्वीकार किया कि भाजपा वही कर रही है जो कांग्रेस 60-70 साल से करती आ रही थी। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल ने एक संपादित वीडियो क्लिप का इस्तेमाल कर विवाद पैदा करने की कोशिश की है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक न्यूज चैनल पर दिए गए बयान पर आम आदमी पार्टी और भाजपा रविवार काे आमने सामने आ गईं।
एक वीडियो क्लिप काे एक्स पर पोस्ट कर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक न्यूज चैनल पर यह बात स्वीकार की है जिस तरह से पहले कांग्रेस 60-70 साल से वोट चोरी कर चुनाव जीत रही थी, वह उन्होंने कर लिया तो उन्हें परेशानी हो रही है। इस मुद्दे पर आप ने प्रेसवार्ता कर भी भाजपा को घेरा।
उधर केजरीवाल के आरोप पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक टीवी इंटरव्यू के एडिटेड हिस्से को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जिस एडिटेड वीडियो क्लिप को शेयर किया है, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा हो कि भाजपा वही कर रही है जो कांग्रेस ने 60–70 वर्षों तक किया।
लेकिन जैसे ही उस इंटरव्यू का पूरा वीडियो देखा गया तो यह स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि कि हैरानी की बात है कि जब 60–70 सालों तक कांग्रेस और अन्य दल जीतते रहे तब सब कुछ ठीक था, लेकिन अब जब भाजपा जीत रही है तो विपक्ष धांधली के आरोप लगाने लगता है।
