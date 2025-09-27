कब मिलेगा न्याय: हत्या के दोषी नाबालिग आजाद, पीड़ित परिजन बोले-अपराधियों को उम्र नहीं, जुर्म से देखें

पूर्वी दिल्ली में नाबालिगों द्वारा अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। चोरी और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में उनकी संलिप्तता समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है। बाल सुधार गृहों से वापस आने के बाद भी कई नाबालिग अपराधी अपराधों में फिर से सक्रिय हो जाते हैं जिससे पीड़ितों के परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं।

आशीष गुप्ता, पूर्वी दिल्ली। देश की राजधानी में पढ़ने की उम्र में नाबालिग अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा रहे हैं। चोरी, लूटपाट ही नहीं, लोगों का खून बहा रहे हैं। ऐसा करने में उनको जरा भी हिचक नहीं हो रही। कई नाबालिग अपराधी तो ऐसे हैं, जो बाल सुधार गृह जाकर भी नहीं सुधर रहे। वह वहां से बाहर आने के बाद अपराध के क्षेत्र में फिर से सक्रिय हो रहे हैं। न्यू सीलमपुर में 13 वर्षीय करण की हत्या इसका स्पष्ट उदाहरण है। यह समाज के लिए चिंता की बात है। जघन्य अपराधों में संलिप्त नाबालिगों को लेकर कानून लचर होने के कारण यह दुस्साहस बढ़ रहा है। नाबालिग अपराधियों के हाथों जिनके अपने मारे गए, वह कानून में बदलाव के जरिये सख्ती करने की मांग कर रहे हैं।

खुले में घूम रहे कुणाल के हत्यारोपित न्यू सीलमुर के 17 वर्षीय कुणाल की इसी वर्ष 17 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में दो नाबालिग शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा था। कुछ ही महीनों में वह बाल सुधार गृह से बाहर आ गए। अब वह खुली हवा में सांस ले रहे हैं।

यह स्थिति देख कर कुणाल के स्वजन का दम घुट रहा है। उसकी मां प्रवीन अब न्याय की उम्मीद छोड़ चुकी हैं। प्रवीन ने बताया कि जब से उनका बेटा दुनिया से गया, पूरा परिवार बिखर गया है। इस गम में कुणाल की दादी मालती देवी की करीब 25 दिन पहले मृत्यु हो गई। वह खुद और उनके पति राजबीर सिंह बीमार हैं।

प्रवीन ने कहा कि इस दुनिया में न्याय की कोई जगह नहीं दिख रही। उनका प्रश्न है कि यह कैसा न्याय है। नाबालिग होने के कारण हत्यारोपितों पर सहनुभूति दिखाई जा रही है। न्यायपालिका को उन्हें अपराधी की दृष्टि से देखना चाहिए। कानून में सख्ती करनी चाहिए।

हत्यारोपित बाहर आकर फिर कर रहा अपराध जाफराबाद में 11 जुलाई 2024 को भाई व दोस्त के साथ कपड़े खरीद रहे 15 वर्षीय मोहम्मद फैज की दुकान से बाहर निकाल बीच बाजार में गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस वारदात को नाबालिग शमिल था। उसे पुलिस ने पकड़ कर बाल सुधार गृह भेजा था। अब वह बाहर है। बालिग हो चुका है और हाल में उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने उसे एक अन्य अपराध के मामले में गिरफ्तार किया है।