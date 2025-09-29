दिल्ली से 'बंटी-बबली' गिरफ्तार, आभूषण शोरूम को बनाते थे निशाना; CCTV से खुला पति-पत्नी का राज

पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने आभूषण शोरूम में चोरी करने वाले पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। पंजाब से दिल्ली आकर उन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने उनके पास से चोरी के आभूषण और नकदी बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि नशे की लत के कारण उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया था। आरोपियों ने दिल्ली के कई इलाकों में चोरियां की थीं।

जागरण संवाददाष्ता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस की एंटी-बर्गलरी सेल ने आभूषण शोरूम को निशाना बनाने वाले पति- पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपित पंजाब के रहने वाले हैं और इसी वर्ष अप्रैल महीने में दिल्ली आए थे। यहां आकर आरोपितों ने दिल्ली के कई इलाकों में वारदात अंजाम दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक सोने की अंगूठी, एक जोड़ी सोने की बाली, एक सोने का लॉकेट और आठ हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि 23 अगस्त को साहिल अरोड़ा ने अपने आभूषण शोरूम में चोरी की शिकायत पुलिस को दी। उन्होंने शिकायत में बताया कि 20 जुलाई को उनकी दुकान में आभूषण खरीदने के लिए एक दंपती ने शोरूम से कान की बाली और एक जोड़ी सोने के टाप्स चोरी कर लिए। पुलिस ने उनकी शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

दुकान के सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण से पता चला कि पुरुष ने पीड़ित का ध्यान भटकाया और महिला ने तुरंत आभूषण चोरी कर लिए। पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपितों के रूट समझा। जिससे पता चला कि आरोपितों ने द्वारका स्थित स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के पास एक कैब ली थी।

पुलिस टीम ने कैब कंपनी की मदद ली और आरोपितों द्वारा कैब बुक करने लिए इस्तेमाल नंबर का पता लगाया। लेकिन जांच के दौरान उस मोबाइल नंबर की सीडीआर और आइपीडीआर का विश्लेषण किया गया, लेकिन वह सक्रिय नहीं पाया गया।

इसके बाद टीम ने उक्त कैब कंपनी से उक्त बुकिंग का आईपी एड्रेस मांगा, जिसके बाद कंपनी ने उक्त बुकिंग का आईपी एड्रेस उपलब्ध कराया, जिसके आधार पर जांच में एक नया नंबर सामने आया। इस नंबर की जांच के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई।पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपितों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह अमृतसर के रहने वाले हैं और तलाकशुदा हैं। दोनों 2013 में एक-दूसरे से मिले और शादी कर ली। आरोपित राजीव ने इंटरमीडिएट और आरोपित सान्या ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की है।

राजीव अमृतसर, पंजाब में प्रापर्टी डीलर का काम करता था। पुलिस के अनुसार राजीव और सान्या को नशे की लत लग गई। जिसके चलते उन्होंने अपनी सारी प्रापर्टी बेच दी। आरोपित अप्रैल 2025 में पंजाब छोड़ कर दिल्ली आ गए और चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे।