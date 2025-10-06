JNU में एस जयशंकर के सामने लगे 'फ्री फलस्तीन' के नारे, बैरिकेड तोड़ कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचे छात्र

जेएनयू में अरावली समिट में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत राष्ट्रीय हित है जिससे कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को नेतृत्व करने की भूमिका में आने का आह्वान किया। जयशंकर ने वैश्विक शासन में सुधार और ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव पर जोर दिया। समिट के दौरान छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में सोमवार को आयोजित अरावली समिट का उद्घाटन विदेश मंत्री डाॅ. एस. जयशंकर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत सदैव राष्ट्रीय हित रहा है और रहेगा। किसी भी बाहरी दबाव या अंतरराष्ट्रीय समीकरण के आगे भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ने हमेशा वही निर्णय लिए हैं, जो उसके राष्ट्रीय हित में रहे हैं। अतीत में भी, जब भारत-सोवियत संबंधों का दौर था, तब भी हमारी नीतियां इसी दृष्टिकोण से बनीं। उस समय हम अमेरिका-पाकिस्तान-चीन त्रिकोण से घिरे हुए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में तटस्थ रहना संभव नहीं था, हमें वही करना था जो हमारे हित में था। उन्होंने आगे कहा कि भारत की विदेश नीति समय और परिस्थिति के अनुसार तय होती रही है। आज भी कई देश हमें अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का हवाला देकर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन, मैं उनसे पूछता हूं, जब वही सिद्धांत हमारे ऊपर लागू होते थे, तब आप कहां थे? सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, पर अंतिम निर्णय में राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होता है।

डाॅ. जयशंकर ने कहा कि हमारी महत्वाकांक्षा केवल अनुकूलन भर की नहीं, बल्कि नेतृत्व करने की भी होनी चाहिए। जयशंकर ने व्यापार, जलवायु, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में वैश्विक शासन ढांचों के पुनर्गठन और गठबंधनों को नए सिरे से परिभाषित करने में भारत की भूमिका की भी बात की।