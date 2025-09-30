Language
    मुंबई से दिल्ली आई इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी से हड़कंप, 200 यात्रियों की अटकी सांसें, कॉलर की तलाश तेज

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:21 PM (IST)

    इंडिगो की मुंबई-दिल्ली उड़ान 6ई 762 को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुबह 8 बजे आए धमकी भरे कॉल के बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। विमान में करीब 200 यात्री थे जिन्हें उतारकर तलाशी ली गई लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इंडिगो ने यात्रियों के लिए नाश्ते-पानी का इंतजाम किया और घटना पर अपडेट दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मुंबई से दिल्ली आई इंडिगो फ्लाइट में बम की कॉल से मचा हड़कंप। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मंगलवार को इंडिगो की एक उड़ान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इंडिगो को इस बारे में सुबह आठ बजे धमकी भरा एक काॅल आया, जिसमें कहा गया कि मुंबई से दिल्ली आने वाली उड़ान संख्या 6ई 762 में बम है। इसके बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दूसरी उड़ान भरने को तैयार विमान से यात्रियों को उतारकर तत्काल सघन तलाशी ली गई लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मामले में पुलिस अब जांच कर काॅल करने वाले का पता लगाने में जुटी है।

    जानकारी के अनुसार जिस उड़ान के बारे में धमकी मिली, वह काॅल आने से कुछ देर पहले ही मुंबई से आकर लैंड हुई थी। लैंडिंग के बाद यह दूसरी उड़ान के लिए तैयार थी। विमान में करीब 200 यात्री सवार थे। इंडिगो ने बताया कि 30 सितंबर को मुंबई से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 762 में सुरक्षा संबंधी खतरा देखा गया।

    प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए हमने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया। इसके बाद विमान को फिर से उड़ान भरने की अनुमति देने से पहले आवश्यक सुरक्षा जांच में उनका पूरा सहयोग किया। हमने अपने ग्राहकों को असुविधा से बचाने की पूरी कोशिश की। उनके लिए नाश्ते-पानी का इंतजाम किया गया और उन्हें घटना पर अपडेट दिया जाता रहा।

