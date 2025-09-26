Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IGI एयरपोर्ट पर चोरी रोकने के लिए पुलिस सख्त, 40 से अधिक एयरलाइंस के सुरक्षा प्रमुखों के साथ बैठक

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:42 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान की चोरी रोकने के लिए सुरक्षा नियम कड़े कर दिए हैं। डीसीपी विचित्रवीर ने एयरलाइंस के सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें सुरक्षा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने पर जोर दिया गया। पुलिस ने एयरलाइंस को संदिग्ध कर्मचारियों की पहचान करने और नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    आईजीआई पर चोरी रोकने के लिए पुलिस सख्त।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान से होने वाली चोरी की घटनाओं को रोकने और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। इस क्रम में आईजीआई जिला पुलिस उपायुक्त विचित्रवीर ने 40 से अधिक एयरलाइंस के मुख्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एयरलाइंस को विभिन्न सुरक्षा दिशानिर्देशों के बारे में संवेदनशील बनाना और उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना था। इसके अलावा, यात्रियों के सामान से चोरी की बढ़ती घटनाओं पर भी गंभीर चर्चा हुई।

    बैठक में उपायुक्त विचित्रवीर ने एयरलाइंस से अपने कर्मचारियों और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के बीच आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने को कहा। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को अपने ही स्टाफ में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस काम में स्थानीय पुलिस से जिस भी मदद की आवश्यकता होगी, वह पूरी तरह से मुहैया कराई जाएगी।

    बैठक का समापन सभी हितधारकों द्वारा यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ कि सुरक्षा से जुड़े सभी दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, ताकि एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा और उनके सामान की हिफाजत सुनिश्चित हो सके।

    क्यों पड़ी जरुरत

    आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान चोरी की घटनाएं समय समय पर आती रही हैं। 2023 में आईजीआई एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग से जुड़े करीब 42 कर्मी गिरफ्तार हुए थे। ऐसे मामले में अक्सर संदेह की सूई एयरलाइंस के ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों पर जाती रही हैं। एयरपोर्ट पर सामान चोरी के ऐसे मामलों में लोडर गिरफ्तार भी होते रहे हैं।

    दिल्ली पुलिस ने तब कहा था कि बैगेज हैंडलिंग स्टाफ (लोडर, ग्राउंड क्रू) की नियमित रैंडम जांच होनी चाहिए। होल्डिंग एरिया में ड्यूटी असाइनमेंट पर सख्ती बरती जाए। ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सेफ्टी के बैगेज सर्चिंग और हैंडलिंग के लिए के नियमों का सख्त अनुपालन हो। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि एयरलाइंस दिल्ली पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं करती हैं।