दिल्ली एयरपोर्ट पर आज से ई-आगमन कार्ड की सुविधा, इमिग्रेशन काउंटर की कतार होगी कम

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई-अराइवल कार्ड की सुविधा शुरू हो गई है। अब यात्रियों को कागजी कार्ड भरने की आवश्यकता नहीं होगी जिससे इमिग्रेशन काउंटरों पर भीड़ कम होगी। यात्री ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी पहले से ही जमा कर सकते हैं। यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देता है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए विदेश से नई दिल्ली पहुंचने पर ई-अराइवल कार्ड की सुविधा बुधवार से शुरू हो रही है। यह पूरी तरह से पेपरलेस प्रणाली है, जो अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन को सरल बनाएगी। इसके शुरू होने पर विदेश से आईजीआई एयपोर्ट पर उतरने के बाद हाथ से कागज़ी ‘अराइवल कार्ड भरने की ज़रूरत नहीं होगी।

यात्री अब आगमन की जानकारी आनलाइन सहज डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से भर कर सबमिट कर सकते हैं। इससे इमिग्रेशन काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतार कम होगी और यात्रियों का समय बचेगा। यह सुविधा कागज के इस्तेमाल में कटौती करके एयरपोर्ट को हरित परिचालन की ओर ले जाने वाला कदम है। डायल की ओर से यह सुविधा ब्यूरो आफ इमिग्रेशन के सहयोग से शुरू की जा रही है। यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन का महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिए सुगम और विश्वस्तरीय अनुभव सुनिश्चित करना है। यह सुविधा थाइलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध सुविधाओं के समान है।

तीन दिन पहले दर्ज करा सकेंगे अपनी जानकारी यात्री अपनी यात्रा से तीन दिन पहले तक अपने आगमन की जानकारी आधिकारिक और सुरक्षित सरकारी वेबसाइटों या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भर सकते हैं। ये जानकारी ब्यूरो आफ इमिग्रेशन के पोर्टल, इंडियन वीजा वेबसाइट, इंडियन वीजा मोबाइल एप व दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर दर्ज कराई जा सकती है।

डायल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरियार ने इस सुविधा के बारे में कहा कि यह पहल विश्वस्तरीय व परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।