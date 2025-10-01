Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली एयरपोर्ट पर आज से ई-आगमन कार्ड की सुविधा, इमिग्रेशन काउंटर की कतार होगी कम

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:22 AM (IST)

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई-अराइवल कार्ड की सुविधा शुरू हो गई है। अब यात्रियों को कागजी कार्ड भरने की आवश्यकता नहीं होगी जिससे इमिग्रेशन काउंटरों पर भीड़ कम होगी। यात्री ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी पहले से ही जमा कर सकते हैं। यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर बना इमिग्रेशन काउंटरसौ- डायल

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए विदेश से नई दिल्ली पहुंचने पर ई-अराइवल कार्ड की सुविधा बुधवार से शुरू हो रही है। यह पूरी तरह से पेपरलेस प्रणाली है, जो अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन को सरल बनाएगी। इसके शुरू होने पर विदेश से आईजीआई एयपोर्ट पर उतरने के बाद हाथ से कागज़ी ‘अराइवल कार्ड भरने की ज़रूरत नहीं होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यात्री अब आगमन की जानकारी आनलाइन सहज डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से भर कर सबमिट कर सकते हैं। इससे इमिग्रेशन काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतार कम होगी और यात्रियों का समय बचेगा।

    यह सुविधा कागज के इस्तेमाल में कटौती करके एयरपोर्ट को हरित परिचालन की ओर ले जाने वाला कदम है। डायल की ओर से यह सुविधा ब्यूरो आफ इमिग्रेशन के सहयोग से शुरू की जा रही है।

    यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन का महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिए सुगम और विश्वस्तरीय अनुभव सुनिश्चित करना है। यह सुविधा थाइलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध सुविधाओं के समान है।

    तीन दिन पहले दर्ज करा सकेंगे अपनी जानकारी

    यात्री अपनी यात्रा से तीन दिन पहले तक अपने आगमन की जानकारी आधिकारिक और सुरक्षित सरकारी वेबसाइटों या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भर सकते हैं। ये जानकारी ब्यूरो आफ इमिग्रेशन के पोर्टल, इंडियन वीजा वेबसाइट, इंडियन वीजा मोबाइल एप व दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर दर्ज कराई जा सकती है।

    डायल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरियार ने इस सुविधा के बारे में कहा कि यह पहल विश्वस्तरीय व परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

    बता दें कि इससे पूर्व पिछले वर्ष जून में आईजीआई एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिकों और ओसीआइ कार्डधारकों के लिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो उन्हें तेज और आसान यात्रा अनुभव देता है।