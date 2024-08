Delhi Rains: धौला कुआं से राजौरी गार्डन तक भीषण जाम, कई जगह भारी जलभराव; पढ़ें ट्रैफिक पुलिस का अलर्ट

यह भी पढ़ें- MP के चोरल में निर्माणाधीन फॉर्म हाउस की छत ढहने से बड़ा हादसा, नीचे सो रहे 5 मजदूरों की मौके पर मौत

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, लाल कुआं रेड लाइट के पास डीजेबी के चल रहे काम के कारण लाल कुआं से ओखला औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाले कैरिजवे में मां आनंदमई मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा।

Traffic Alert

Traffic is affected on Ring Road in both the carriageways from Safdarjang towards Dhaula Kuan and vice-versa due to heavy water logging near Satya Niketan Bus Stand. Kindly plan your journey accordingly. pic.twitter.com/5tYzcHB9wz