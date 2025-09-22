AIIMS में इन नाजुक अंगों की फ्री कराएं जांच, CM रेखा गुप्ता ने महिलाओं को लेकर कही ये अहम बात
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एम्स में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और समाज की नींव है। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए महिलाओं को फिट रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बहनों से उनका स्वास्थ्य मांगा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। महिलाएं परिवार में सबका ध्यान रखती हैं। डॉक्टर, इंजिनियर, टीचर के रूप में समाज को भी देखती हैं, पर अपना ख्याल नहीं रख पातीं। जबकि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और समाज की नींव हैं। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए महिलाओं को फिट रहना होगा और अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। यह बातें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सोमवार को एम्स में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में कही।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बहनों के लिए बहुत कुछ किया। अब उन्होंने अपनी बहनों से उनका स्वास्थ्य मांगा है। 17 सितंबर से प्रतिदिन देशभर में एक लाख हेल्थ कैंप लग रहे हैं। महिलाएं अपने नजदीकी केंद्रों पर जाकर नि:शुल्क जांच और परामर्श का लाभ उठाएं।
यह भी पढ़ें- 'प्रधानमंत्री जी आप विदेशी जहाज में घूमना छोड़िए...', एक्स पर अरविंद केजरीवाल का पीएम पर तंज
एम्स अस्पताल में मेगा हेल्थ कैंप लगा है, जहां पर आंख, दांत, खून जांच, टीबी की जांच के साथ महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। हेल्थ कैंप में महिलाओं को पोषण आहार के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।