AIIMS में इन नाजुक अंगों की फ्री कराएं जांच, CM रेखा गुप्ता ने महिलाओं को लेकर कही ये अहम बात

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। महिलाएं परिवार में सबका ध्यान रखती हैं। डॉक्टर, इंजिनियर, टीचर के रूप में समाज को भी देखती हैं, पर अपना ख्याल नहीं रख पातीं। जबकि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और समाज की नींव हैं। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए महिलाओं को फिट रहना होगा और अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। यह बातें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सोमवार को एम्स में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में कही।

