    'प्रधानमंत्री जी आप विदेशी जहाज में घूमना छोड़िए...', एक्स पर अरविंद केजरीवाल का पीएम पर तंज

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:23 PM (IST)

    आज से भारत में कई वस्तुएं सस्ती हो गई हैं क्योंकि जीएसटी में बदलाव हुआ है अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% बचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी सामान खरीदने का आह्वान किया है जिस पर केजरीवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले प्रधानमंत्री खुद विदेशी सामान का इस्तेमाल करना छोड़ें। केजरीवाल ने पीएम मोदी से अमेरिकी कंपनियों को बंद करने की भी बात कही।

    पूर्व सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तंज कसा है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज (22 सितंबर) से भारत में कई चीजें सस्ती हो गई हैं। वस्तु एंव सेवा कर यानी जीएसटी (GST) में बदलाव होने से इन वस्तुओं के दामों पर असर पड़ा है। दरअसल, अब भारत में जीएसटी के सिर्फ दो ही स्लैब 5% और 18% बचे हैं, जबकि 12% और 18% वाले स्लैब को हटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने का आह्वान किया है। लेकिन इसको लेकर पूर्व सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है।

    केजरीवाल ने अपने एक्स (X) अकाउंट पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे तो आप खुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए? केजरीवाल ने कहा, जिस विदेशी जहाज से रोज घूमते हैं, उसे छोड़ दीजिए? सारा दिन जितने विदेशी समान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। 

    अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप भारत में काम कर रही चार अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए? डोनाल्ड ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है। आप भी तो कुछ कीजिए? लोग अपने प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं।