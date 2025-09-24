जीएसटी 2.0 से दिल्ली के बाजारों में रौनक, दो दिन में बिक्री में 70 प्रतिशत तक आया उछाल

दिल्ली के चांदनी चौक में जीएसटी दरें घटने से बाजारों में उत्साह का माहौल है। बिक्री में 50% तक की वृद्धि हुई है। सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने व्यापारियों से मुलाकात की। व्यापारियों ने सरकार का आभार जताया क्योंकि जीएसटी कटौती से कंबल और बेडशीट के दाम घटे हैं और दिवाली के लिए थोक ऑर्डर बढ़ रहे हैं। घरेलू उपकरणों की मांग में भी उछाल आया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नवरात्र के दूसरे दिन भी बाजारों में जीएसटी 2.0 को लेकर उत्साह का माहौल रहा। दो दिनों में बिक्री मेें 50 प्रतिशत का उछाल आया है, जिससे रौनक देखते बन रही है। इस बीच, चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने क्लाथ मार्केट पहुंचकर व्यापारियों तथा खरीदारों के उत्साह को जाना।

उनके साथ कई व्यापारी प्रतिनिधि भी रहे। बुधवार को वह इलेक्ट्रानिक उत्पादों के थोक बाजार भागीरथ पैलेस जाएंगे। क्लाथ मार्केट के दुकानदारों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से बाजार की सुस्ती टूटी है तथा मांग में 50 प्रतिशत तक का उछाल आ गया है।

क्लाथ मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल गर्ग ने कहा कि 2,500 रुपये तक के कपड़ों और उससे संबंधित उत्पादों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है। इससे कंबल, बेडशीट समेत अन्य कपड़ों के दाम घटे हैं तो बिक्री बढ़ने के साथ विभिन्न राज्यों से दीपावली को लेकर थोक आर्डर आने लगे हैं। इसी तरह एक अन्य दुकानदार, कपिल गर्ग ने बताया कि जीएसटी कटौती से कंबल, बेडशीट के दाम में 100 से 150 रुपये का अंतर आ गया है।

प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमेें न सिर्फ जीएसटी के क्रियांवयन का सरलीकरण हुआ है, बल्कि दरों में ऐतिहासिक कटौती की गई है। जिससे आम लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही व्यापार भी समृद्ध होगा।