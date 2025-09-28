Language
    IGI Airport: दिल्ली एयरपाेर्ट पर कस्टम विभाग ने एक यात्री के पास से 867 ग्राम सोना बरामद किया, गिरफ्तार

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:05 PM (IST)

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी का पर्दाफाश किया। इंफाल से आए एक यात्री से 95 लाख रुपये के सोने के आभूषण जब्त किए गए। यात्री ने स्वीकार किया कि उसने म्यांमार से तस्करी कर सोना लाया था। कस्टम अधिनियम के तहत सोना जब्त कर यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    एयरपाेर्ट पर यात्री के पास से 867 ग्राम सोना बरामद, गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने सोने की तस्करी के प्रयास को नाकाम कर दिया। इस मामले में एक भारतीय पुरुष यात्री को इंफाल से दिल्ली आने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 2417 से उतरते ही हिरासत में लिया गया। यात्री के सामान की तलाशी में 867 ग्राम उच्च शुद्धता वाले विविध सोने के आभूषण बरामद हुए, जो उसके बैग में छिपाए गए थे। कस्टम अधिकारियों ने इसकी कीमत करीब 95 लाख रुपये आंकी है।

    विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने यात्री को टर्मिनल-1 पर रोका। व्यक्तिगत जांच और बैग की गहन तलाशी के दौरान आभूषण बरामद हुए। पूछताछ में यात्री ने स्वीकार किया कि यह सोना म्यांमार से सड़क के रास्ते भारत में बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए तस्करी कर लाया गय था। वह इसे घरेलू उड़ान से दिल्ली ला रहा था ताकि जांच से बच सके।

    कस्टम अधिनियम 1962 की धारा 110 के तहत सोने के आभूषण जब्त कर लिए गए हैं, जबकि यात्री को धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि यह मामला एयरपोर्ट पर तस्करी के बढ़ते रुझान का हिस्सा लगता है, जहां तस्कर डोमेस्टिक रूट्स का फायदा उठा रहे हैं।

    आगे की जांच जारी है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कनेक्शनों की पड़ताल की जा रही है। कस्टम अधिकारियों का कहना है कि उच्च मांग और लाभ के लालच में तस्कर नए-नए तरीके अपना रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सतर्कता बढ़ाई गई है, लेकिन सीमापार नेटवर्क को तोड़ना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

    18 लाख रुपये की दवा जब्त

    26 सितंबर 2025 को आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर सीआईएसएफ कर्मियों ने एक अंतरराष्ट्रीय यात्री के संदिग्ध व्यवहार को नोटिस किया। प्रस्थान जांच के दौरान सीआईएसएफ अधिकारियों ने यात्री पर नजर रखी और उसके सामान की गहन जांच की।

    इस दौरान लगभग 18 लाख रुपये की कीमत की विभिन्न दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए गए। यात्री के पास इन दवाइयों के लिए वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण, उसे और जब्त किए गए सामान को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसी को सौंप दिया गया।