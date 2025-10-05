दिल्ली: स्पेशल सेल ने नंदू गिरोह के लिए हथियार उपलब्ध कराने वाले को दबोचा, डकैती में भी रहा है शामिल

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान गिरोह के लिए साजो-सामान का इंतजाम करने वाले हरीश सैनी नामक एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। हरीश ने ही झज्जर हत्याकांड में बदमाशों को हथियार मुहैया कराए थे। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। हरीश पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है। जेल में रहने के दौरान नंदू गिरोह के संपर्क में आया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कुख्यात गैंग्स्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह के बदमाशों के लिए महत्वपूर्ण रसद की व्यवस्था करने वाले एक शख्स को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी से बीते जुलाई में हरियाणा के झज्जर में बादली थानाक्षेत्र में हुई हत्या के मामले में बदमाशों को इसी ने कपिल सांगवान के निर्देश पर अवैध हथियार व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई थी। इसके पास से एक कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दिल्ली-एनसीआर में लूटपाट और आर्म्स एक्ट के तीन मामलों में यह शामिल रहा है।

डीसीपी, स्पेशल सेल अलाप पटेल के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाश का नाम हरीश सैनी उर्फ हितेश है। वह निहाल विहार का रहने वाला है। 17 जुलाई को संदीप उर्फ बबलू की हरियाणा के झज्जर जिले के लाडपुर गांव में दो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कपिल सांगवान के निर्देश पर हरीश सैनी ने ही बदमाशों के लिए महत्वपूर्ण रसद की व्यवस्था की थी। इस मामले में हरीश वांछित था।

एक अक्टूबर को हवलदार राजीव को सूचना मिली कि हरीश सैनी नाम का बदमाश, निहाल विहार स्थित एक घर में छिपा हुआ है। एसीपी नीरज कुमार और इंस्पेक्टर सुमित कादयान की टीम ने जब निहाल विहार में उसके ठिकाने पर छापा मारा तब पुलिस टीम को देखकर वह कमरे में अंदर की ओर भागा और फिर पुलिसकर्मियों को कट्टा दिखाते हुए गोली मार देने की धमकी दी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे काबू कर लिया।