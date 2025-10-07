डायलिसिस और थैलेसीमिया की होगी फ्री जांच, सेवा भारती के स्क्रीनिंग सेंटर का रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डाॅ. कृष्ण गोपाल ने मंगलवार को सेवा भारती डायग्नोस्टिक एवं डायलिसिस सेंटर द्वारा निश्शुल्क डायलिसिस और थैलेसीमिया स्क्रीनिंग केंद्र का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक संस्थाओं से सरकार के साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया और कहा कि सरकार और सामाजिक संस्थाएं मिलकर कार्य करेंगे तो समाज की तेजी से प्रगृति होगी।

राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त विस्तार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हर व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचाना है।

भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव अवसर पर अशोक विहार स्थित सेवा भारती डायग्नोस्टिक एवं डायलिसिस सेंटर की ओर से निश्शुल्क डायलिसिस सेवा एवं थैलेसीमिया जांच केंद्र के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री ने सेवा भारती की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि सेवा के इस प्रकल्प में जुड़े सभी कार्यकर्ता इन सेवाभावी प्रयासों से दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे है। मुख्यमंत्री ने सेवा भारती द्वारा स्थापित इस केंद्र को जीवनदायी प्रयास बताते हुए कहा कि यह केंद्र हर वर्ष हजारों लोगों को लाभान्वित करेगा।