    डायलिसिस और थैलेसीमिया की होगी फ्री जांच, सेवा भारती के स्क्रीनिंग सेंटर का रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ

    By dharmendra yadav Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:10 PM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और डाॅ. कृष्ण गोपाल ने दिल्ली में सेवा भारती के निशुल्क डायलिसिस और थैलेसीमिया स्क्रीनिंग केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सरकार और सामाजिक संस्थाओं के मिलकर काम करने के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों की संख्या बढ़ाई गई है जिससे अब 3000 से ज्यादा लोगों को प्रतिदिन डायलिसिस मिल रहा है।

    निश्शुल्क डायलिसिस और थैलेसीमिया स्क्रीनिंग केंद्र का शुभारंभ।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डाॅ. कृष्ण गोपाल ने मंगलवार को सेवा भारती डायग्नोस्टिक एवं डायलिसिस सेंटर द्वारा निश्शुल्क डायलिसिस और थैलेसीमिया स्क्रीनिंग केंद्र का शुभारंभ किया।

    मुख्यमंत्री ने सामाजिक संस्थाओं से सरकार के साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया और कहा कि सरकार और सामाजिक संस्थाएं मिलकर कार्य करेंगे तो समाज की तेजी से प्रगृति होगी।

    राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त विस्तार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हर व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचाना है।

    भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव अवसर पर अशोक विहार स्थित सेवा भारती डायग्नोस्टिक एवं डायलिसिस सेंटर की ओर से निश्शुल्क डायलिसिस सेवा एवं थैलेसीमिया जांच केंद्र के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री ने सेवा भारती की प्रशंसा की।

    उन्होंने कहा कि सेवा के इस प्रकल्प में जुड़े सभी कार्यकर्ता इन सेवाभावी प्रयासों से दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे है। मुख्यमंत्री ने सेवा भारती द्वारा स्थापित इस केंद्र को जीवनदायी प्रयास बताते हुए कहा कि यह केंद्र हर वर्ष हजारों लोगों को लाभान्वित करेगा।

    इस दौरान मुख्यमंत्री ने मरीजों से संवाद किया और केंद्र में स्थापित अत्याधुनिक जांच मशीनों एवं व्यवस्थाओं के संचालन की जानकारी ली।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत अंग दान और नेत्र दान का सरकारी प्लेटफार्म शुरू किया है, ताकि नागरिक मरणोपरांत भी किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को बचाने में योगदान दे सकें।

    कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डा. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रमुख सरकारी अस्पतालों में 300 नई हीमो-डायलिसिस मशीनें स्थापित की हैं। सेवा पखवाड़ा के दौरान ही 150 से अधिक डायलिसिस मशीनें सरकारी अस्पतालों में स्थापित की गई।

    अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 3000 से अधिक लोगों का हर दिन डायलिसिस किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक पूनम भारद्वाज भी उपस्थित रहीं।

