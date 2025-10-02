कोरोना के बाद बढ़ा मानसिक तनाव, दिल्ली में आत्महत्या के बढ़ते मामले रोकेंगे 100 नए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र

दिल्ली में मानसिक स्वास्थ्य एवं अवसाद के कारण आत्महत्या के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत दिल्ली में 100 नए कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स खोलने की योजना है। इन केंद्रों पर मुफ्त काउंसलिंग योग ध्यान और मेंटल थेरेपी जैसी सेवाएं दी जाएंगी। पहले चरण में अक्टूबर से 20 केंद्र खोले जाएंगे विशेष रूप से उन जिलों में जहां आत्महत्या की दर अधिक है।

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में अवसाद, पारिवारिक कलह और अन्य कारणों से की जाने वालीं आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ गया है। विशेषकर कोरोना महामारी के बाद मामले बढ़े हैं। कोरोना से पहले जहां इनका आंकड़ा प्रतिवर्ष 2500 के आस-पास था। वहीं अब कोरोना काल और उसके बाद यह 3,000 को पार कर गया है। नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में आत्महत्याएं सबसे अधिक हो रही हैं। यहां औसतन प्रतिदिन नौ आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। यह स्थिति चिंताजनक है। इससे निपटने के लिए केंद्र व दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।

अक्टूबर में ही शुरू करने की है योजना राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत लोगों के मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए 100 नए कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स का नेटवर्क दिल्ली में खड़ा करने की योजना है। इसकी शुरुआत इसी माह होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, मेंटल हेल्थ सेंटर में मानसिक रोग विशेषज्ञ और सलाहकार फ्री काउंसिलिंग, योग सत्र, ध्यान, समूह चर्चा और मेंटल थेरेपी के माध्यम से लोगों का तनाव दूर करने का प्रयास करेंगे।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. पंकज सिंह ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि ‘हमारा लक्ष्य 2026 तक सभी 100 केंद्रों को आरंभ करना है। पहले चरण में 20 सेंटर उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में बनेंगे, जहां आत्महत्या दर सबसे ऊंची है। यह तनावमुक्त दिल्ली की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।