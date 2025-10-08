बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले चार बदमाश दबोचे, आरोपियों के कब्जे से चार चाकू बरामद

बाहरी दिल्ली पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चार चाकू बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान राहुल उर्फ नट्टा कृष्ण गौरव उर्फ ​​गोलू और मनोज के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये सभी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में घूम रहे चार बदमाशों को पकड़ा है। इनसे चार चाकू बरामद किए गए हैं। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि पांच अक्तूबर को थाना राज पार्क की पुलिस टीम मंगोलपुरी के यू-ब्लांक में गश्त पर थी। गश्त के दौरान, उन्होंने सुल्तानपुरी माजरा रोड, सरकारी स्कूल के पास से एक व्यक्ति को आते देखा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जिसकी पहचान राहुल उर्फ नट्टा के रूप में हुई है। जिसके एक चाकू बरामद हुआ।

वहीं, जांच के दौरान पता चला कि आरोपित पर पहले से सात आपराधिक मामले में दर्ज हैं। वहीं, एक अन्य मामला में थाना राज पार्क स्थित एचजीआइ लेबर कालोनी के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, इससे भी चाकू मिला। आरोपित की पहचान कृष्ण के रूप में हुई। इस आरोपित पर भी सात से अधिक मामले दर्ज हैं।