दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से दो नशा तस्करों को दबोचा, 15.44 किलो गांजा बरामद

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में दक्षिणी जिले के अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने राजस्थान से दो नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 15.422 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान जयपुर निवासी नरेंद्र कुमार और उदयपुर निवासी राकेश बंजारा के रूप में हुई है।

इस मामले में पुलिस अब तक पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर 53.212 किलोग्राम “मैंगो” किस्म का गांजा, दो कार और एक बाइक बरामद कर चुकी है।

पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि अंबेडकर नगर थाने की टीम ने पिछले दिनों प्रमोद कुमार, संजय चतुर्वेदी और अनित सोम नाम के नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 37.79 किलोग्राम गांजा बरामद किया था।

वहीं, उनसे पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि मेरठ निवासी अनित सोम राजस्थान से गांजा लेकर आता था और यहां सप्लाई करता था। उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम ने तीन अक्टूबर को आजाद नगर, सोडाला, जयपुर में छापा मार कर नरेंद्र को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 2.092 किलोग्राम गांजा बरामद किया।