कौन हैं IAS उदित प्रकाश राय जिन पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार, दिल्ली सरकार के विशेष सचिव ने दर्ज कराई FIR

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली सरकार और नौकरशाही के बीच रही तनातनी के दौरान वरिष्ठ आइएएस द्वारा अपनी एनुअल परफार्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट (एपीएआर) को बेहतर दिखाने के लिए दो वरिष्ठ आइएएस के फर्जी दस्तखत करने का मामला प्रकाश में आया है।

समाचार एजेंसी एएनआई की ताजा जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार के विशेष सचिव वाई.वी.वी.जे राजशेखर की शिकायत पर आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई।

प्राथमिकी में कहा गया है कि आइएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय ने मैन्युअल प्रविष्टियां दर्ज करके और स्वयं रिपोर्टिंग/समीक्षा करने वाले अधिकारियों के हस्ताक्षर करके PARS (प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट नियम) में जालसाजी की और SPARROW पोर्टल के माध्यम से जानबूझकर PARS लिखने से परहेज किया।

