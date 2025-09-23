Language
    दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री की लिफ्ट टूटी, हादसे में श्रमिक की मौत

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:50 PM (IST)

    दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में लिफ्ट टूटने से एक श्रमिक की मौत हो गई। मृतक सात साल से फैक्ट्री में काम कर रहा था और लिफ्ट से सामान लेकर ऊपर जा रहा था तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार फैक्ट्री मालिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। फैक्ट्री के बाहर लोग जमा हैं।

    बवाहना में लिफ्ट टूटकर गिरने से श्रमिक की मौत।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बवाना औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-4 स्थित एक फैक्ट्री की अचानक लिफ्ट टूटकर गिर गई।

    इस हादसे में एक श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक करीब सात साल से इसी फैक्ट्री में काम कर रहा था।

    मंगलवार को वह सामान लेकर लिफ्ट के जरिए ऊपर जा रहा था, तभी अचानक लिफ्ट का कोई तार टूट गया और लिफ्ट नीचे गिर गई।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार फैक्ट्री मालिक के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। फैक्ट्री के बाहर काफी संख्या में लोग मौजूद है।

