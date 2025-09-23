दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री की लिफ्ट टूटी, हादसे में श्रमिक की मौत

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बवाना औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-4 स्थित एक फैक्ट्री की अचानक लिफ्ट टूटकर गिर गई।

इस हादसे में एक श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक करीब सात साल से इसी फैक्ट्री में काम कर रहा था।

मंगलवार को वह सामान लेकर लिफ्ट के जरिए ऊपर जा रहा था, तभी अचानक लिफ्ट का कोई तार टूट गया और लिफ्ट नीचे गिर गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार फैक्ट्री मालिक के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। फैक्ट्री के बाहर काफी संख्या में लोग मौजूद है।

