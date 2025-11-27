NCR की 2000 से अधिक फैक्ट्रियां अब रियल-टाइम वायु गुणवत्ता निगरानी के दायरे में, CPCB की नोटिस जारी

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर की दो हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयों को जल्द से जल्द रियल टाइम वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण लगाने का निर्देश दिया गया है। यह उपकरण इन इकाइयों की चिमनी के पास लगाया जाएगा और उसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ऑनलाइन सर्वर से जोड़ना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था के जरिये देखा जाएगा कि इन इकाइयों से कितना प्रदूषण फैल रहा है और उस पर किस तरह नियंत्रण पाया जाए।

नई व्यवस्था बनाई गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में चल रही यह इकाइयां फूड, टेक्सटाइल और मेटल श्रेणी से संबंधित हैं। हालांकि, इनमें से राजधानी की ज्यादातर इकाइयां पीएनजी यानी स्वच्छ ईंधन पर चल रही हैं जबकि एनसीआर के शहरों में अभी भी कोयले, भट्टी और प्रदूषित ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि इनकी चिमनी से वायुमंडल में काफी प्रदूषक तत्व फैलते रहे हैं। इसी पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है।