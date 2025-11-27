Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के सभी स्कूल फिर से पूरी तरह ऑफलाइन, हाइब्रिड मोड खत्म

    By Ritika Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:42 PM (IST)

    दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। पहले प्रदूषण के कारण 11 नवंबर को पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई थीं। शिक्षा निदेशालय ने एक नया आदेश जारी कर ऑनलाइन कक्षाओं के सभी नियमों को रद्द कर दिया है। अब सभी सरकारी और निजी स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में चलेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में तीन दिनों तक हवा की क्वालिटी में सुधार के बाद सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लास फिर से शुरू हो गई हैं। इससे पहले, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 11 नवंबर को पांचवीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) लागू किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को शिक्षा निदेशालय ने नया सर्कुलर जारी कर कहा कि हाइब्रिड क्लास के सभी निर्देश तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाते हैं।

    सर्कुलर के मुताबिक, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (MCD), NDMC, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और प्राइवेट स्कूलों में अब सभी क्लास पूरी तरह से ऑफलाइन मोड से चलेंगी।