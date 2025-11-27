दिल्ली के सभी स्कूल फिर से पूरी तरह ऑफलाइन, हाइब्रिड मोड खत्म
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। पहले प्रदूषण के कारण 11 नवंबर को पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई थीं। शिक्षा निदेशालय ने एक नया आदेश जारी कर ऑनलाइन कक्षाओं के सभी नियमों को रद्द कर दिया है। अब सभी सरकारी और निजी स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में चलेंगे।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में तीन दिनों तक हवा की क्वालिटी में सुधार के बाद सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लास फिर से शुरू हो गई हैं। इससे पहले, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 11 नवंबर को पांचवीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) लागू किया गया था।
गुरुवार को शिक्षा निदेशालय ने नया सर्कुलर जारी कर कहा कि हाइब्रिड क्लास के सभी निर्देश तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाते हैं।
सर्कुलर के मुताबिक, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (MCD), NDMC, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और प्राइवेट स्कूलों में अब सभी क्लास पूरी तरह से ऑफलाइन मोड से चलेंगी।
