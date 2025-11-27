दिल्ली के सभी स्कूल फिर से पूरी तरह ऑफलाइन, हाइब्रिड मोड खत्म

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। पहले प्रदूषण के कारण 11 नवंबर को पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई थीं। शिक्षा निदेशालय ने एक नया आदेश जारी कर ऑनलाइन कक्षाओं के सभी नियमों को रद्द कर दिया है। अब सभी सरकारी और निजी स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में चलेंगे।

