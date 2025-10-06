दिल्ली में पुलिस की मौजूदगी में किशोर की हत्या पर उठे सवाल, हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश

पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में करण सैनी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंदू संगठन और भाजपा नेता शामिल हुए। परिवार ने पुलिस की मौजूदगी में हत्या पर सवाल उठाए और क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर चिंता जताई। भाजपा नेता ने कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की। पुलिस ने 14 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार किया है जिस पर पहले भी हत्या का आरोप है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर इलाके में 25 सितंबर की रात दिल्ली पुलिस बूथ के बाहर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में चाकू से गोदकर की गई 13 वर्षीय करण सैनी की हत्या के विरोध में रविवार को प्रदर्शन हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस प्रदर्शन में हिंदू संगठनों व भाजपा के नेताओं ने भाग लिया। प्रदर्शन में मृतक का परिवार भी शामिल हुआ। सीलमपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। करण की हत्या में पुलिस ने 14 साल के एक नाबालिग को पकड़ा था। आरोपित को सख्त सजा दिलवाने के लिए यह प्रदर्शन हुआ। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस बता नहीं सकी है कि करण की हत्या के पीछे क्या वजह थी।

मृतक के तेजपाल सैनी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या हुए एक सप्ताह होने वाला है। पुलिस यह बता नहीं रही उनके बेटे का कसूर क्या था। आखिर बदमाश का दुस्साहस इतना कैसे बढ़ गया जाे उसने पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर दी।