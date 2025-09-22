Language
    दिल्ली में पुलिस का 'आघात' नामक विशेष अभियान शुरू, जिले के गैंगस्टरों में मचा हड़कंप

    By Ashish Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:32 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली में अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने आघात नामक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कई जगहों पर छापेमारी की गई जिसमें गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरोह के सदस्य गिरफ्तार हुए और हथियार बरामद हुए। नाबालिगों के चौधरी गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की है और मामले की जांच जारी है।

    पुलिस कार्रवाई से जिले के गैंग्सटरों में हड़कंप।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी जिला अपराध के लिए पूरी दिल्ली में जाना जाता है। यहां कई गैंग हैं जो क्षेत्र में राज करने में लगे रहते हैं। नए पुलिस आयुक्त के आने के बाद पुलिस ने इन गैंगस्टरों को काबू करने के लिए आघात नाम से विशेष अभियान शुरू किया है।

    पुलिस के इस अभियान से जिले के गैंगस्टरों में हड़कंप है। पुलिस इस अभियान के जरिये बदमाशों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। शुक्रवार देर रात पुलिस ने 39 स्थानों पर छापेमारी की।

    पुलिस ने बताया कि छापेमार कर कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरोह के बदमाश अब्बास उर्फ कमर उर्फ गुड्डू व इशरत को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसी गैंग के कुख्यात बदमाश साबिर चौधरी के ठिकाने पर भी छापेमारी की, लेकिन वह मिला नहीं। पुलिस ने इसके ठिकाने से एक लैपटाप और सात मोबाइल बरामद किए। यह कई केस में वांछित है।

    वेलकम थाना क्षेत्र में नाबालिगों के चौधरी गिरोह का काफी वर्चस्व है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना अल्ताफ चौधरी, इसके गुर्गे अयान और अरमान को जनता कालोनी से तीन पिस्टलों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर छेनू पहलवान के घर पर भी छापेमारी की।

    गैंगस्टर के भाई रिजवान को पुलिस पकड़ने गई थी। वह मिला नहीं, उसके घर से 11.20 लाख रुपये व नौ कारतूस बरामद हुए। छेनू का दाहिना हाथ कहे जाने वाले बदमाश मुमताज के ठिकाने पर भी पुलिस ने छापेमारी की। वह मिला नहीं। पुलिस को इसके ठिकाने से 7.5 लाख रुपये बरामद किए।

    पुलिस का कहना है जो रकम बरामद हुई है, उसके बारे में आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है। पता लगाया जा रहा है रकम अपराधिक गतिविधियों से तो अर्जित नहीं की गई है। पुलिस का कहना है मुमताज, साबिर चौधरी व रिजवान की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस का स्पष्ट कहना है आपराधिक वारदात करने वाले बदमाशों को उनकी सही जगह भेजा जाएगा।

