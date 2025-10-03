दिल्ली के बॉक्सर ने ऐप से लिया लोन, कर्ज चुकाने के बाद भी पाकिस्तान के नंबरों से मिल रही हैं धमकियां

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में एक बॉक्सर ने लोन ऐप से 10 हजार का लोन लिया। लोन चुकाने के बाद भी उन्हें पाकिस्तानी नंबरों से धमकियां मिल रही हैं और ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। ठगों ने बॉक्सर और उनके परिवार की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर वॉट्सऐप डीपी पर लगा दी। साइबर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार इलाके में रहने वाले एक बॉक्सर को लोन एप के जरिये लोन लेना भारी पड़ गया। आरोप है लोन की रकम चुकाने के बाद भी लोन के प्रतिनिधि उसे परेशान कर रहे हैं। पाकिस्तान के नंबरों से उसे धमकियां आ रही हैं।

इतना ही नहीं बॉक्सर व उसके परिवार के सदस्यों के फोटो से छेड़छाड़ कर ठगों ने उसे अपनी डीपी पर लगा लिया। बॉक्सर की शिकायत पर पूर्वी जिले के साइबर थाना ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। बैंक खातों के जरिये ठगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

पीड़ित अपने परिवार के साथ मयूर विहार में रहते हैं। वह पेशे से बॉक्सर हैं। उन्हें कुछ रुपयों की जरूरत थी। वह 24 सितंबर को फोन में इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक लोन एप पर गई। उन्होंने एप से 10 हजार रुपये का लोन ले लिया। राशि उनके बैंक खाते में आ गई। तीन दिन बाद लोन चुकाने के लिए उन्हें अज्ञात नंबर से फोन आने लगे। पीड़ित ने रकम चुका दी।